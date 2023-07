« La Chine va augmenter ses investissements en Afrique avec diverses mesures dans le but de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux parties », ont annoncé des responsables chinois. Ces remarques ont été faites lors d’une conférence de presse tenue par le ministère du Commerce et le département provincial du commerce du Hunan.

La province de Chine centrale a ouvert la 3e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique du 29 juin au 2 juillet dans sa capitale Changsha. Des représentants de 50 pays africains et de 8 organisations internationales ont assisté à l’exposition.

Selon Li Fei, vice-ministre du Commerce, qui s’est exprimé lors de la conférence de presse, la Chine est prête à signer ou à mettre à jour des accords de promotion et de protection des investissements et d’élimination des accords de double imposition avec ces pays afin d’améliorer le niveau de libéralisation et de faciliter la coopération en matière de commerce et d’investissement.

De plus, a-t-il ajouté, la Chine continuera d’encourager les entreprises nationales à renforcer la coopération dans l’industrie et les chaînes d’approvisionnement sino-africaines en s’appuyant sur les zones de coopération commerciale en Afrique, et la Chine mettra également sur pied diverses plateformes d’exposition pour exploiter davantage le potentiel des deux parties.

En termes de soutien financier, a-t-il poursuivi, la Chine soutiendra et encouragera activement les entreprises chinoises à faire bon usage du Fonds de développement Chine-Afrique et du Fonds Chine-Afrique pour la coopération industrielle. Les données officielles ont montré que le commerce bilatéral total a dépassé 2 000 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, et la Chine est restée le plus grand partenaire commercial de l’Afrique.

Dans le même temps, en tant que partie importante de la coopération économique et commerciale sino-africaine, les investissements ont également connu une tendance à la hausse. Ainsi, en 2022, les nouveaux investissements directs de la Chine en Afrique s’élevaient à 3,4 milliards de dollars. Selon le ministère du Commerce, la Chine est la quatrième source d’investissement en Afrique et plus de 3 000 entreprises chinoises investissent en Afrique.

Les investissements directs de la Chine en Afrique ont atteint 1,38 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de cette année, soit une augmentation de 24% d’une année sur l’autre, ce qui, selon M. Li, « démontre pleinement la résilience de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l’Afrique et la confiance des entreprises chinoises dans le marché africain ».

Parallèlement, les domaines d’investissement de la Chine en Afrique s’élargissent. Ils couvrent la construction, l’exploitation minière, la fabrication, la technologie, les opérations de gros et de détail, l’agriculture, l’immobilier, la finance, le commerce électronique et d’autres industries.

Par ailleurs, a ajouté M. Li, il existe davantage de formes telles que la participation au capital et les fusions et acquisitions, et l’investissement via des entreprises privées, qui représentent plus de 70% des entreprises chinoises en Afrique, est devenu une nouvelle force pour l’investissement chinois en Afrique.

Cependant, les investissements chinois en Afrique ont déclenché certaines inventions des médias et des politiciens occidentaux, telles que les « pièges de la dette » impliquant la Chine. Les experts chinois estiment pour leur part que ce genre d’accusation est « sans fondement ».

Selon Song Wei, professeur à l’École des relations internationales et de la diplomatie de l’Université des études étrangères de Beijing, qui s’est exprimé dans le Global Times, les investissements de la Chine en Afrique ne sont pas assortis de conditions politiques.

L’Europe et les États-Unis ont toujours cru que la cause profonde du sous-développement de l’Afrique est sa faible capacité de gouvernance, et ils espèrent également exporter les valeurs occidentales par le biais de l’aide au développement, et c’est pourquoi ils attachent des conditions politiques et économiques aux prêts ou à l’aide au développement.

La Chine a mené une coopération pratique en réponse aux besoins de l’Afrique, élargissant de nouveaux domaines et forces motrices, et les fruits de cette coopération se sont répandus dans toute l’Afrique. Les avantages de la coopération pour le peuple africain sont évidents, a souligné le ministère chinois des Affaires étrangères.

Source : Le Quotidien du Peuple