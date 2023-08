Restauration de l’intégrité du territoire : les banques et établissements financiers réitèrent leur soutien au chef de l’Etat

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé, le 28 août 2023 à Ouagadougou, avec une délégation de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina (APBEF-B), conduite par son premier responsable, Diakarya Ouattara.

Cette rencontre d’échanges et de concertation, voulue par le chef de l’Etat avait pour objectif d’inviter les banques et établissements financiers à jouer pleinement leur rôle dans le financement des petites et moyennes entreprises portées par des jeunes et des femmes. « Ils ont besoin de financement, mais le problème de garantie se pose.

Je souhaite que nous puissions réfléchir ensemble pour trouver une formule notamment la mise en place d’un fonds de garantie au niveau du gouvernement devant permettre un financement sain de ces projets », a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré.

L’APBEF-BF, qui a salué cette démarche du capitaine Ibrahim Traoré, lui a témoigné sa reconnaissance pour l’intérêt porté à leur secteur et a profité lui exposer les difficultés du secteur bancaire.

Il s’agit entre autres, du problème d’approvisionnement de certaines agences et des Distributeurs automatiques de billets (DAB), de la suspension des marchés de travaux d’infrastructures financés par les banques, du paiement de la dette intérieure, de la crise de liquidité, de l’impact du contexte socio-économique difficile sur les activités du système bancaire.

A ces préoccupations, le président de la Transition a promis apporter des solutions, à travers l’amélioration de la mobilité et l’approvisionnement à l’intérieur du pays. Le chef de l’Etat a également salué la résilience des banques et établissements financiers et les a invités à davantage de sacrifice pour accompagner les actions de développement.

L’APBEF-B satisfaite de cette première rencontre s’est engagée à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du Plan d’actions pour la stabilisation et le développement. Le système bancaire a félicité le chef de l’Etat pour l’ensemble des actions de sécurisation de notre pays et a réitéré sa disponibilité à soutenir les actions de l’Etat pour le retour de la paix.

