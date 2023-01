Rétrospective 2022 : des exploits sportifs et une année riche en émotion

L’année 2022 qui s’achève a été riche pour les sportifs burkinabè qui ont réussi à faire flotter le drapeau du pays tant en Afrique qu’à travers le monde. De l’athlétisme au football en passant par le rugby, le judo et le taekwondo…ces athlètes ont rendu leurs compatriotes fiers. Notre voyage sur cette rétrospective de l’année 2022 débute avec le football, le sport roi au Burkina Faso. En effet, les Etalons A ont bien débuté l’année avec une CAN 2022 bien réussie au Cameroun.

Football, une 4e place africaine et de belles promesses

La 4e place des meilleures nations de football africain de l’année 2022 du Burkina dit tout sur ce qui a été réalisé par les footballeurs burkinabè sur l’échiquier continental cette saison. Tout a commencé en début d’année (9 janvier au 6 février) avec la 4e place arrachée de hautes luttes à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Au-delà de ce classement, la compétition a été l’occasion pour certains joueurs de se mettre en exergue. Il s’agit entre autres d’Issa Kaboré (désigné meilleur jeune du tournoi), Gustavo Fabrice Sangaré, Edmond Tapsoba, Blati Touré (3 fois homme du match). Après cette CAN, l’équipe nationale A du Burkina est restée intraitable durant toute l’année en brisant même le signe indien suite à sa victoire 2-1 en amical sur la Côte d’Ivoire 24 ans après.

Les Etalons U17 ont emboité les pas de leurs aînés en ayant un bon comportement au Ghana à la faveur du tournoi de l’UFOA B qualificatif à la phase finale de la CAN de leur catégorie. Ils ont validé leur ticket en battant 1-0 le pays hôte (Ghana) en demi-finale, le 21 juin 2022. L’autre catégorie des Etalons qui a marqué des points au cours de l’année 2022 est celle des dames (A). Les Etalons dames ont offert au Burkina Faso une première qualification à une phase finale de CAN.

Bien qu’éliminées dès les matchs de poules (3e devant l’Ouganda), les filles ont laissé voir de bonnes choses qui augurent des lendemains meilleurs. Les Etalons locaux, les Etalons U20, le RCK et l’AS Douanes ont été éliminés de justesse dans leur compétition respective. Il s’agit du CHAN et de la CAN U20 pour les deux premières équipes citées, la ligue des champions et la coupe CAF pour le RCK et l’AS Douanes. Des éliminations qui peuvent trouver leur explication par l’absence de stade homologué au Burkina Faso.

Année historique pour le taekwondo burkinabè

2022 a été une année faste pour le taekwondo burkinabè. En effet, sur la dizaine de compétitions auxquelles les athlètes ont participé à travers le monde, le plus marquant est le championnat d’Afrique, tenu les 15 et 16 juillet à Kigali au Rwanda. Depuis plus de 43 ans (12-13 avril 1979 à Abidjan), en taekwondo, les Etalons n’avaient plus obtenu la moindre médaille à cette fête continentale de l’art martial sud-coréen. Ibrahim Maïga (-68 kg, médaille d’argent), Faysal Sawadogo (-80 kg, médaille d’argent) et Ali Coulibaly (-87 kg, médaille de bronze) ont mis fin à cette longue disette.

Le pays des Hommes intègres s’était hissé à la 6e place sur les 37 pays participants. Outre le championnat d’Afrique, le taekwondo burkinabè a été bien exporté avec des lauriers à la clé. A l’Open de Dakar la moisson a été une médaille d’or, une d’argent, deux médailles de bronze et le titre de meilleur athlète. Ce fut à peu près les mêmes récompenses qu’à l’Open de Niamey (deux médailles d’or, une d’argent, deux de bronze et le titre de meilleure athlète féminine). Aux Opens d’Autriche, du Luxembourg, d’Alfaga et Montargis, les Etalons s’en sont sortis avec deux médailles d’or (Autriche et Alfaga) et deux médailles de bronze. C’est la même couleur de médaille qu’ils ont ramenée des Jeux de la solidarité islamique.

Deux médailles d’or pour les vo-sinh burkinabè à la Coupe du monde 4e lors de la Coupe du monde de 2018 tenue en Belgique, les vo sinh burkinabè avaient la ferme volonté de faire mieux ou bien de rééditer le même exploit à Paris, les 22 et 23 juillet 2022. Même si cela n’a pas été le cas, ce fut tout de même une bonne performance qu’ils ont réalisée. Bien qu’arrivée en retard à la compétition, l’équipe du Burkina Faso a fait tonner le Ditanyè à deux reprises en remportant deux médailles d’or.

Les vo-Sinh burkinabè ont aussi remporté deux médailles d’argent alors qu’ils ont participé à sept compétitions sur une trentaine en raison d’une arrivée tardive à Paris pour des problèmes administratifs. Dans la compétition du song luyen (couteau) le duo Wadjid Traoré-Elishama Dintoumda a arraché la médaille d’or. Celui composé de Brice Conombo-Gaoussou Kanazoé arrachent également l’or en song luyen kiem (sabre) synchronisé.

Dans la compétition en individuel, Gaoussou Kanazoé arrache la médaille d’argent dans la compétition au Ciseau dans la catégorie des plus de 80 kg, Yannick Yombié arrache également la médaille d’argent dans cette Coupe du monde de vovinam việt võ dạo.

Le Burkina, vice-champion d’Afrique en scrabble

La VIe édition du jeu de scrabble francophone disputée au Cameroun du 10 au 16 mai 2022 a connu la participation du Burkina Faso. Le moins que l’on puisse dire est que le Burkina a frôlé de près le titre de champion d’Afrique avec Athanase Tapsoba. Le Burkinabè qui a dominé une grande partie de la compétition dans l’élite classique a été défait en finale par le Nigérien Abdourahmane Moussa. Tapsoba s’est donc contenté du titre de vice-champion d’Afrique synonyme d’une médaille d’argent. En plus de cela, le Burkina Faso a remporté la médaille de bronze dans l’épreuve par paire avec Issoufou Lougué.

Les scrabbleurs de 12 pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo) ont participé à cette compétition. Au championnat du monde belge du 22 au 30 juillet dernier, le Burkina y était avec trois membres fédéraux mais pas en tant que compétiteur.

Athlétisme : Hugues Fabrice Zango décroche l’argent aux championnats du monde

Avec 17,55m Hugues Fabrice Zango remporte la médaille d’argent aux championnats du monde d’athlétisme d’Oregon (Etats-Unis) le 24 juillet 2022. Il s’agit de la première médaille d’argent de l’Afrique au concours du triple saut lors d’un championnat du monde. Le Portugais Pablo Pichardo est champion du monde avec 17,95m. Le Chinois Yaming Zu termine troisième avec 17,31m. 8 ans après avoir obtenu deux médailles d’or avec Marthe Koala à l’heptathlon et Laetitia Bambara au lancer du marteau à Marrakech au Maroc, le Burkina Faso remporte autant de métal précieux au 22e championnat d’Afrique d’athlétisme séniors.

Tenu du 8 au 12 juin 2022 au complexe sportif de Côte-d’Or à Saint Pierre aux Iles Maurice, Hugues Fabrice Zango et Marthe Koala sont parés d’or. Le champion du monde en salle au triple saut a réalisé une performance de 17m34 au premier essai. Hugues Fabrice Zango conserve ainsi son titre obtenu pour la première fois en 2018 à Asaba au Nigeria. Quant à Marthe Koala, elle a bondi à 6 mètres 42, ce qui l’a placée devant la Marocaine Yousra Lajdoud (6.37) et l’Egyptienne Esraa Samir (6.29). Ils étaient plus de cinq cent athlètes de 41 pays à prendre part à ce championnat. Au sortir de cette édition, le Burkina Faso termine 7e au classement général.

Le cycliste Paul Daumont dans le top 10 africains

Paul Daumont figure dans le top 10 des meilleurs cyclistes africains. L’Etalon cycliste occupe la 9e place dans ce classement devant le sud-africain Gustav Basson de la team Pro Touch. Le sociétaire de l’AS Bessel est le seul francophone figurant dans ce top 10 des meilleurs cyclistes africains. A la 11e édition des championnats africains de cyclisme sur route qui s’est déroulée du 23 au 25 mars 2022 à Sharm-El-Sheikh en Egypte, Awa Bamogo a décroché la médaille de bronze. Du 4 au 12 juin 2022 au tour international du Cameroun, Paul Daumont termine meilleur jeune avec le maillot jaune U23. Du 4 au 11 septembre 2022 au tour de la Côte d’Ivoire, Paul Daumont termine 2e au classement général à 3 secondes derrière l’ivoirien, Souleymane Traoré, vainqueur. A cette édition de 2022, le Burkina Faso termine meilleure équipe et 1er africain.

Le Burkina remporte 18 médailles au 3e championnat du monde de Vo Vietnam

Du 16 au 21 juillet 2022 à Alger en Algérie, le Burkina Faso a participé à la IIIe édition du championnat du monde de vo vietnam vo co truyen. Dans la grande salle de la Coupole, ils étaient 8 athlètes (Abdoulaye Bakouan, Baba Ayoub Diarra, Claire Kanman, Clémence Ilaria Ouédraogo, Safiata Ouédraogo, Mahamadou Tamboura, Elisée Sourabié et Jeanne Zemané) à défendre vaillamment les couleurs du Burkina Faso à ce rendez-vous mondial.

Au sortir de 5 jours de compétition, les Etalons voshings ont engrangé 18 médailles dont 1 en or, 3 en argent et 14 en bronze. En rappel, 25 pays venus du monde entier,ont participé à cette IIIe édition du championnat du monde de vo vietnam co co truyen.

En pétanque, le Club Soutong-Nooma vainqueur des Opens de Saly (Sénégal) et de François N’Diaye (Benin)

Le club Soutong-Nooma a participé du 18 au 20 février dernier à l’Open international de Saly au Sénégal.Avec Alassane Compaoré 1er jumeau, Moustapha Baguian et Théodore Zangré (capitaine), la triplette burkinabè a remporté l’édition 2022 devant 150 triplettes de 16 pays dont 11 nations africaines et 5 européennes. En août 2022, le club Soutong-Nooma est également vainqueur de l’open international de François N’Dyayé au Bénin avec la triplette Patrice Tiemtoré, Alidou Sawadogo et Robert Tiendrébéogo.

Karaté : Le Burkina Champion de la zone Ouest 2

Le karaté burkinabè ne s’est pas exporté hors de nos frontières cette année comme les autres années. Seule Sophiat Gracias Halidi, catégorie Senior Dame moins de 68 kg, a pu prendre part au karaté one à Dubaï. L’autre compétition a été les 19es championnats d’Afrique de la région Ouest 2 organisés au Burkina Faso. Dans cette compétition, Les Etalons karatéka ont hissé haut le drapeau national en permettant au pays des Hommes intègres d’occuper la première place du podium devant la Côte d’ivoire, le Nigéria, le Bénin, le Ghana, le Togo, le Niger et le Libéria.

A l’issue des compétitions en kata et en kumité (combat) le Burkina Faso, premier, comptabilise au total 67 médailles dont, 16 médailles d’or, autant de médailles d’argent et 35 médailles de bronze. La compétition s’est tenue, du 5 au 6 août 2022 au palais des Sport de Ouaga2000. Elle a concerné les catégories cadette, juniore et séniore en hommes et dames.

Rugby : 2022, l’année africaine pour le Burkina

Le rugby burkinabè s’est plus internationalisé en cette année 2022 avec deux participations inédites à l’échelle continentale. D’abord, l’équipe nationale de rugby a participé à la Coupe d’Afrique des nations de rugby à 7 hommes qui s’est déroulée, les 23 et 24 avril 2022 à Kampala (Ouganda). Pour une première participation, le Burkina s’est classé 6e sur 12 pays participants. Ensuite les Pilanou, l’équipe nationale hommes s’est aussi fait remarquer lors de sa première participation au rugby à 15 du 1er au 10 juillet. La compétition s’est déroulée en France et les Etalons ont fini 7e sur les 14 participants. Leur parcours fut couronné de la mention honorable avec une victoire face au Zimbabwe, une des équipes favorites. Les Etalons dames ont aussi pris part à la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun. Les filles burkinabè ont été éliminées en matchs de poule.

Deux titres continentaux en judo

Les judokas burkinabè ont ramené de la Coupe d’Afrique cadets-junior à Niamey au Niger qui s’est déroulée, du 2 au 3 juillet ,2 médailles d’or et une de bronze. Six pays ont pris part à la compétition. Le Burkina Faso a engagé 3 athlètes sur 83 participants. Et à l’issue de la compétition le pays s’est classé 4e. Dans la même catégorie, les athlètes burkinabè ont également participé au Championnat d’Afrique au Kenya, tenu du 21 au 24 juillet. La fédération burkinabè de judo a engagé 3 représentants sur encore 83 participants.

Les Etalons ont occupé la 4e place en engrangeant une médaille d’argent. La dernière compétition internationale du judo burkinabè a été l’Open international de Dakar qui a eu lieu du 12 au 13 novembre. 26 pays ont pris parts à la compétition. Sur 104 participants au total, le Burkina à engager 4 athlètes et à l’issue de la compétition le pays est classé 14e avec une médaille d’argent.

La Rédaction