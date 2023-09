Riposte face aux pandémies : l’expérience du Burkina expliquée à l’ONU

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Lucien Robert Kargougou, dans le cadre de la 78e Assemblée générale de l’ONU, a participé, le lundi 20 septembre 2023, à New York, à une rencontre de haut niveau sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies.

Les pays membres de l’ONU veulent harmoniser les points de vue pour faire face aux pandémies qui surgissent souvent dans le monde en endeuillant de nombreuses familles. Pour ce faire, une réunion de haut niveau a été organisée par le Secrétariat général de l’ONU, mercredi 20 septembre 2023, à New York, en marge des travaux de la 78e Assemblée générale de l’ONU.

A cette rencontre, la délégation du Burkina Faso a été représentée par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Lucien Robert Kargougou. A la tribune des Nations unies, le ministre de la Santé a salué la tenue de cette réunion qui, selon lui, s’inscrit en droite ligne de la politique sanitaire du Burkina Faso.

« Nous avons partagé l’expérience du Burkina Faso en matière de préparation et de riposte des épidémies », a indiqué le ministre Kargougou. S’agissant du Burkina, le ministre de la Santé a soutenu que pour faire face aux défis de la sécurité sanitaire, le pays a adopté un plan d’actions national de sécurité sanitaire 2018-2023.

En termes d’initiatives qui s’inscrivent dans la dynamique de prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, Lucien Robert Kangourou a cité, entre autres, l’évaluation externe conjointe du RSI en 2017, la mise en place d’un Centre d’opération d’urgence de santé publique (CORUS), la plateforme One Health, le renforcement du développement des ressources humaines à travers la mise en œuvre des trois programmes de formation en épidémiologie de terrain, une meilleure coordination des laboratoires et le renforcement de leurs capacités et l’adoption d’un plan de préparation, de réponse aux urgences sanitaires multirisques d’urgence pour la résilience du système de santé.

« Convaincu que l’approche communautaire des soins de santé primaires est le socle de sa marche vers la couverture sanitaire universelle, le pays vient de recruter 15 000 agents de santé à base communautaire », a-t-il ajouté, à la tribune des Nations unies. En rappelant la nécessité et l’urgence d’agir communément pour la santé de tous, le Dr Kargougou a declaré compter sur les amis du Burkina Faso pour renforcer la résilience de sa population et réduire sa vulnérabilité. « Nous sommes désireux de voir se nouer ici même des partenariats mutuellement avantageux et favorables au développement de systèmes nationaux de santé plus prévoyants et aptes à des ripostes adéquates en cas de pandémie », a-t-il lancé.

Soumaïla BONKOUNGOU à New York (Etats-Unis)