Rotary et Rotaract de Ouagadougou : une journée de don de sang pour sauver des vies

Les Rotary clubs et Rotaract de Ouagadougou ont initié, le samedi 09 septembre à la polyclinique Yentema, une Journée de don de sang. 27 poches ont été collectées pour soigner les malades.

Chez les Rotariens et les Rotaractiens, la citoyenneté consiste à contribuer à bâtir une société meilleure en soutenant les communautés en difficulté. Conformément à leur deuxième axe stratégique, à savoir la lutte contre les maladies, les clubs Rotary et Rotaract ont organisé, le samedi 09 septembre 2023 à la polyclinique Yentema, une Journée de don de sang. Avec l’appui technique du Centre régional de transfusion sanguine(CRTS), ils ont fait don de 27 poches de sang pour sauver des malades. Selon le président du comité d’organisation de l’activité également président du Rotary club Ouagadougou Excellence, Barthelemy Zoma, c’était un devoir pour les clubs de la capitale burkinabè d’être solidaires avec tous les malades en attente de transfusion. Surtout, a-t-il ajouté, en ce moment palustre et de la dengue qui amplifie la demande de sang.

« Le Rotary est un club service qui milite pour le vivre ensemble. Nous vivons dans une communauté qui a ses problèmes, alors nous devons être solidaires à notre société», a-t-il déclaré. L’initiative des rotariens et rotaractiens va, a affirmé le chef de service Laboratoire du Centre régional de transfusion sanguine (RTS) de Ouagadougou, Diane Nebié, sauver des vies en attente d’une injection de sang. Madame Nébié a aussi invité les Burkinabè à mettre les valeurs humaines au-dessus de leur peur en se rendant dans les centres de Paspanga et de Tengadogo pour donner leur sang. Et conseiller : «Il faut se dire qu’on va sauver une vie. Dès qu’on a cette motivation, on arrive à dompter la peur ».

Alassane KERE