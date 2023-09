Rotary et Rotaract : le renforcement des clubs pour un meilleur développement des communautés

Pour mieux contribuer au progrès du Burkina Faso, les clubs Rotary et Rotaract se mobilisent pour recruter de nouveaux membres et créer de nouvelles associations.

Dans le District 9101, l’heure est au renforcement des liens et au recrutement de nouveaux membres dans la famille rotarienne et rotaractienne burkinabè. Après plusieurs activités (des opérations de reboisement, une journée de sensibilisation et de lutte contre l’hépatite B, une journée de don de sang, etc.), les Rotariens et les Rotaractiens veulent contribuer davantage au développement du Burkina Faso en enrôlant de nouvelles personnes et en créant de nouvelles associations.

Pour cela, un séminaire regroupant tous les clubs Rotary et Rotaract, le samedi 16 septembre 2023 à Ouagadougou, a permis de mettre en place une stratégie. Elle repose sur quatre objectifs : « Faire la situation des effectifs et des clubs Rotary et clubs Rotaract du District 9101; Diagnostiquer les causes et élaborer des stratégies pour soutenir les clubs faibles ou en difficulté et promouvoir les clubs performants ; Aider chaque club Rotary et Rotaract à disposer et à mettre en œuvre un plan de développement de son effectif ; Optimiser les opportunités offertes par « elavate Rotaract ».Selon Mohamed Biara Karambiri du Rotary club Ouagadougou Savane et Salif Bambara du Rotaract Ouaga Académie, il y a un accroissement de l’effectif des rotariens et des rotaractiens au Burkina Faso.

Mais pour éviter l’absence de progrès des clubs, ils ont recommandé, entre autres, un recrutement en qualité et en quantité, un suivi permanent des nouveaux membres et des nouveaux clubs, la création de clubs dans de nouvelles villes, la création d’un club passeport, d’un club autour d’une cause, d’un club corporate, la mise en place d’un club E-club Rotaract. Pour le Pr Jean Lankoande, membre de la Commission Expansion, chaque membre devrait jouer un rôle dans le renforcement des clubs. « L’effectif doit être l’affaire d tous. Quand l’effectif d’un club est solide, le club est efficace », a-t-il fait savoir.

Alassane KERE