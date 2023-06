Royaume d’Arabie Saoudite : 99 millions de pèlerins en 54 ans (SPA)

Le pèlerinage à La Mecque en Arabie saoudite a connu de grands succès d’année en année. Les differentes autorités ont travaillé au fil des années à agrandir l’espace des lieux saints et faciliter le hadj au profit des pelerins qui viennent des quatre coins du monde. S’inscrivant dans cette perspective, le gouvernement du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et de Son Altesse le Prince Héritier ont mis à profit en guise de capacités matérielles et humaines pour servir les invités de Dieu et donner l’opportunité au plus grand nombre de musulmans de venir effectuer les rites du Hajj et de la Omra. Lisez plutôt le texte préparé par Saud Al-Junaidel et Nouf Al-Hussein publié dans l’agence saoudienne de presse (SPA).

Depuis l’aube de l’islam et l’émergence de l’est à l’ouest de cette sainte religion, le pèlerinage avait pour les musulmans, un statut élevé, que Dieu Tout-Puissant a inculqué dans les cœurs des croyants, enclins tous à accomplir le cinquième pilier de l’Islam, cette obligation que Dieu – gloire à Lui – enjoint aux capables parmi Ses serviteurs de l’accomplir : (Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison) (AlOmran-97).

Les musulmans toutes races, couleurs et tribus et lignées confondues affluent en terre sainte venant des quatre coins du monde, sur appel d’Abraham, que la paix soit sur lui.

Les caravanes de croyants viennent de toutes contrées éloignées pour faire les circumambulations autour de la Maison Antique. Allah dit: (Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d’Allah aux jours fixés, sur la bête de cheptel qu’Il leur a attribuée, «Mangez-en vous-mêmes et faites-en manger le besogneux misérable.)(Al-Hajj-27/28).

Faire le pèlerinage à Makkah Al-Mukarramah, regarder la Sainte Kaaba et passer par les lieux saints est devenu le souhait de chaque musulman et croyant. Aussi, les musulmans n’ont-ils cessé depuis toujours de venir des contrées les plus reculées et d’endurer les pires difficultés pour se rendre en terre sainte.

Moyen de transport des pèlerins entre le passé et le présent

Dr Fawaz bin Ali Al-Dahas, ancien directeur général du Centre d’histoire de Makkah Al-Mukarramah, déclare à propos du voyage du Hajj dans le passé : « Les moyens de transport étaient primitifs et lents. Les gens voyageaient à dos chameaux ou traversaient les mers et océans sur des bateaux à voile primitifs, alors que certains y allaient à pieds. Le voyage du Hajj n’était pas facile, mais semé d’embûches et d’aventures, car les routes menant au Hijaz étaient rudimentaires et épuisaient leurs moyens primitifs. Le manque de sources d’eau sur les chemins menaçait sans cesse les pèlerins de mourir de soif, sans parler des bandits des grands chemins qui les guettaient aux entrées des vallées et des récifs et qui attendent les occasions propices pour attaquer leurs caravanes et s’emparer de leurs biens et de leur nourriture. C’est pourquoi le dicton connu de à cette époque était que « celui qui allait au Hajj était perdu d’avance et celui qui en revenait était un nouveau-né ».

Les différents itinéraires du pèlerinage étaient longs, complexes et peu sûrs. Par conséquent, le voyage à Makkah Al-Mukarramah était très risqué et les scènes d’adieu des pèlerins avec leurs familles témoignaient de ce peu d’espoir dans le succès de cette entreprise, d’autant plus que ce voyage s’étendait sur plusieurs mois sur des routes accidentées et périlleuses.

Avec la survenue de l’État saoudien, la page du passé est tournée et la situation a changé pour le mieux. Le pèlerinage à la Maison sacrée de Dieu est devenu une entreprise aisée, la sécurité et la paix régnant au pays des Deux Saintes Mosquées. Les pèlerins arrivent des quatre coins du monde à Makkah Al-Mukarramah en quelques heures.

La voie maritime est empruntée sans peine, des navires modernes équipés des derniers équipements sillonnent désormais les océans et les mers, transportant les pèlerins vers le port islamique de Djeddah en grand nombre sans problème ni entrave.

Quant aux routes terrestres, les cars climatisés équipés de services sont devenus le moyen moderne de transport des pèlerins à travers les autoroutes goudronnées servies par des stations de repos et de ravitaillement.

Le train des lieux saints s’intègre au reste du système intégré de transport et de services logistiques fournis par le Royaume aux hôtes de la Maison Sacrée, ce qui reflète l’intérêt du Royaume à faciliter le flux des pèlerins et leurs déplacements entre les Lieux saints selon les normes les plus élevées de transport de qualité et de sécurité, qui réduit les congestions du trafic et facilite les déplacements d’une manière sûre et rapide.



Le train express des Haramain, inauguré par le Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud intervient dans le prolongement de ces efforts au service les invités du Tout Puissant et traduit ce qu’a dit le Roi Salman : « Allah nous a honorés de servir les deux Saintes Mosquées et les pèlerins s’y rendant. Aussi, avons-nous consacré tous nos efforts, dirigeants, gouvernement et peuple pour assurer la paix, la sécurité et le bien-être des invités du Très Miséricordieux ».

Extension de la sainte Mosquée Al-Haram à travers les âges

La superficie totale de la Sainte Mosquée à l’époque préislamique et l’ère du Prophète, béni soit-il, jusqu’à l’ère du calife Abu Bakr Al-Siddiq, – selon ce que Dr Al-Dahas a mentionné dans son livre sur le Hajj à travers les âges – était estimé à 1490 mètres carrés.

A l’époque d’Omar Ibn Al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, en l’an (17 H) un torrent connu sous le nom de « Um Nahshal » a déraciné le sanctuaire du prophète Abraham –dit Al Hijr- de son emplacement actuel. Alors Umar bin Al-Khattab a remis Al Hijr à sa place. La mosquée n’avait pas alors d’enceinte qui l’entourait, et les maisons la surplombaient de partout, de sorte que l’endroit est devenu très vite étroit pour les fidèles.

Le Commandeur des Croyants, Omar Al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, a décidé d’acheter les maisons près du Haram et de les démolir pour agrandir le sanctuaire. Certains ont refusé de prendre le prix et d’autres ont refusé de vendre, alors les prix de leurs maisons ont été placés dans le trésor de la Kaaba jusqu’à ce qu’ils se décident un jour à prendre leurs biens. Omar a entouré la mosquée d’un petit mur et a prononcé son célèbre dicton : « Vous êtes venus habiter autour de la Kaaba, c’est donc sa cour, et ce n’est pas la Kaaba qui s’est installée sur vos terres ».

C’était la première extension de la Sainte Mosquée Al-Haram à La Mecque, sa superficie ayant augmenté de 860 m² pour devenir 2350 m². Sous le règne du calife Othman bin Affan, la superficie a été augmentée de 2040 m² pour être portée à 4390 m².

À l’époque d’Abdullah bin Al-Zubayr, la zone de la Sainte Mosquée a connu une extension de de 4050 m², portant la superficie totale à 8440 m². Sous le règne du calife omeyyade Al-Walid bin Abdul-Malik, 2 300 m² ont été ajoutés, de sorte que la superficie totale de la Mosquée a enregistré 10 740 m².

Sous le règne du calife abbasside Abu Jaafar al-Mansur, la superficie a été augmentée de 4700 mètres carrés, portant la superficie totale de la sainte Mosquée à 15 440 m². A l’époque du calife abbasside Al Mahdi, deux extensions eurent lieu. La premier avec 7950 m², et la seconde avec 2360 m², portant la superficie totale à 25 750 mètres carrés.

La Sainte Mosquée a été agrandie sous le règne du calife abbasside al-Mu’tadid de 1250 m², et une autre extension sous le règne du calife abbasside al-Muqtadir Billah a eu lieu de l’ordre de 850 m², de sorte que la superficie totale de la Mosquée était de 27 850 m².

L’ère saoudienne a connu le plus important développement, au bénéfice de la sainte Mosquée, qui a reçu les soins et l’attention du fondateur du Royaume d’Arabie Saoudite, le roi Abdulaziz en 1344 H. Il ordonna la restauration complète et le marbrage de la sainte Mosquée. En 1345 H, il ordonna la mise en place de pavillons dans la cour de la mosquée pour protéger les prieurs de la chaleur du soleil. Il a également ordonné en 1346H de peindre le sanctuaire et de le restaurer, ainsi l’ombrelle du Hijr d’Abraham, le dôme de Zamzam et le Shadhrawan de la Sainte Kaaba.

Au début de l’année 1373 H, le roi Abdulaziz ordonna l’installation d’une pompe pour élever l’eau de Zamzam, et un an plus tard, en 1374 H, il ordonna la construction d’un bâtiment pour le puits de Zamzam.

Le roi Saoud a prononcé son discours historique en 1375 H en lançant l’extension de la sainte Mosquée, ordonnée auparavant par le Roi fondateur. Les travaux ont commencé en 1375 H. Cette extension comprenait la construction de trois étages, qui sont les caves, le rez-de-chaussée et le premier étage, ainsi que la construction du Masaa à deux étages, l’agrandissement du Mataf, et de placer les facilités du puits de Zamzam au sous-sol. En l’an 1387 H, le bâtiment couvrant le sanctuaire d’Abraham a été enlevé pour augmenter la superficie de la cour pour les pèlerins, puis le monument a été placé dans un couvercle en cristal. En l’an 1391 H, le roi Faisal bin Abdulaziz a ordonné la construction d’un bâtiment indépendant pour la bibliothèque du Noble Sanctuaire de La Mecque, et en l’an 1392 H, l’atelier de confection de la Kiswa de Sainte Kaaba Kiswa, a été transféré dans son nouvel emplacement à Um Al -Joud, et ses activités ont été améliorées.

En l’an 1396 H, le roi Khalid a parachevé l’extension de la sainte Mosquée, et inauguré l’atelier de la Kiswa après la construction et l’équipement de l’usine. En 1397 H et en 1398 H, le Mataf a été agrandi dans sa forme actuelle. Son sol était recouvert de marbre calorifuge apporté de Grèce, pour mieux servir les fidèles et les pèlerins.

L’extension du sanctuaire comprenait aussi le déplacement de la chaire et de la makbariya, l’agrandissement de la voûte de Zamzam et l’ouverture de sa nouvelle entrée. Des robinets d’eau potable ont été installés, et une barrière de verre a été placée autour du puits.

Au début de l’année 1406 H, le roi Fahd bin Abdulaziz ordonna que le sol de la première extension saoudienne soit pavé de marbre résistant à la chaleur. Il a également posé la première pierre pour la seconde extension saoudienne. En 1411 H, de grandes cours environnantes ont été aménagées autour de la mosquée sacrée pour la prière, surtout en période de pointe. Elles ont été pavées de marbre résistant au froid et à la chaleur, éclairée et meublée, la superficie totale de ces cours étant de (88 000 m²). En 1415H, la zone Al-Safa a été agrandie au premier étage et l’ouverture d’Al-Safa située sous le dôme rétrécie pour faciliter l’accomplissement des tours rituels. En 1418 H, le pont de Raquba qui relie le toit de la sainte Mosquée à la zone de Raquba du côté de la Marwah, a été établi, pour faciliter l’entrée et la sortie au toit du sanctuaire.

Au début de l’année 1432 H, le roi Abdullah bin Abdulaziz a inauguré la plus grande extension de l’histoire de la sainte Mosquée, la capacité du sanctuaire étant portée à un million de fidèles aux heures de pointe, et 600 mille en dehors des heures de pointe. Les travaux visant à tripler la capacité du Mataf de circumambulation ont débuté, de sorte que 150 000 personnes puissent effectuer les tours rituels toutes les heures, en plus de la modernisation des systèmes de son, d’éclairage et de climatisation et du système de circumambulation pour piétons.

Pour achever les travaux, le Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud a inauguré en 1436 H cinq projets majeurs dans le cadre du projet global pour la troisième extension saoudienne, qui sont le principal projet d’extension, le projet des cours environnants, le projet des tunnels piétonniers et le projet des stations-service pour la sainte Mosquée.

La troisième extension saoudienne comprend (4) minarets d’une hauteur de (135 m). Le nombre de coupoles dans le nouveau bâtiment est de (12) coupoles mobiles et (6) coupoles fixes. Le nombre d’escaliers mécaniques dans l’ensemble du projet est de (680) pour faciliter le déplacement des visiteurs, et la superficie de l’ensemble du projet est estimée à (1371 000 m²).Des millions de fidèles et des services intégrés.

Le système du Hajj et de la Omra a connu de grands succès année après année, dans le cadre d’un partenariat efficace entre toutes les autorités de sécurité, santé et logistique, comme l’une des réalisations les plus importantes dont l’État est fier, grâce à Dieu Tout-Puissant, et puis à ce que le gouvernement du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et de Son Altesse le Prince Héritier ont mis à profit en guise de capacités matérielles et humaines pour servir les invités de Dieu et donner l’opportunité au plus grand nombre de musulmans de venir effectuer les rites du Hajj, de la Omra et de la visite. A cette fin, le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud a lancé le programme Service des Invités de du Tout Miséricordieux comme l’un des programmes de la Vision Saoudienne 2030, visant à élever le niveau des services fournis, enrichissant leur expérience religieuse et culturelle.

Le système du Hajj et de la Omra a connu ces dernières années plusieurs développements importants en raison de la haute priorité que représente le secteur du Hajj et de la Omra, ce qui a permis de lancer de nombreuses initiatives pour organiser le secteur et améliorer la qualité des services offerts, comme la fourniture de services électroniques de visas aux pèlerins et aux Motamirins de tous les pays, en prolongeant la saison de la Omra, en lançant le projet de bus de La Mecque, en développant les sites historiques islamiques, et en facilitant l’arrivée des pèlerins de l’extérieur du Royaume grâce à plusieurs types de visas, tels que: le visa touristique à l’arrivée, le visa touristique électronique, les visas de visite et d’autres types, en plus des initiatives électroniques du ministère du Hajj et de la Omra – telles que l’application « Umrahna », le « Cartes du Hajj intelligent », « l’initiative Hajj sans sac », ainsi que «l’ Initiative Route de la Mecque» menée en partenariat avec plusieurs parties pour faciliter les procédures d’entrée des pèlerins à travers les ports, en plus d’autres initiatives et services visant à servir les pèlerins et les aider à accomplir leur devoir.

Et dans le cadre de la volonté du Royaume de permettre cette année 1444 H d’accomplir le Hajj au plus grand nombre possible de musulmans, le Conseil des ministres a annoncé lors de sa session tenue sous la présidence du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, le 10 janvier 2023, le retour en cette saison 1444 H / 2023 au nombre de pèlerins d’avant la pandémie du Coronavirus.

Selon les données de l’Autorité générale des statistiques, le nombre total de pèlerins, depuis que l’autorité a commencé le processus de recensement en l’an 1390 H jusqu’à l’année dernière 1443 H, a atteint environ (99 millions de pèlerins). Il va sans dire que la direction avisée n’a épargné aucun effort pour fournir tout ce qui bénéficie aux pèlerins de la Maison Sacrée de Dieu et renforce la capacité d’accueil des Lieux Saints, comme le stipule la Vision Saoudienne 2030 conformément à l’un de ses objectifs de recevoir plus de 30 millions de fidèles parmi les motamirins en 2030.