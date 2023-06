Royaume d’Arabie saoudite: Le ministère saoudien des Médias lance un centre de presse virtuel pour le hadj 2023

Le ministère saoudien des Médias a lancé le Centre de presse virtuel (CPV) pour la saison du Hajj de cette année 2023. L’objectif est de fournir une couverture complète du pèlerinage annuel, d’offrir un contenu de haute qualité et de faciliter le travail des reporters.

Le centre fonctionne comme une plate-forme électronique qui fournit des services virtuels aux agences gouvernementales et aux médias couvrant la saison du Hajj.

Les 900 journalistes inscrits peuvent bénéficier des reportages, images et vidéos téléchargés sur la plateforme et peuvent participer aux conférences de presse virtuelles diffusées en plusieurs langues.

Les reporters inscrits au centre peuvent également soumettre leurs demandes d’interviews avec des responsables, obtenir les statistiques sur la saison du Hajj ou toute demande de renseignements.

Le lancement du CPV coïncide avec le démarrage de la salle des opérations médiatiques à La Mecque. La salle est gérée par le ministère des Médias et d’autres agences gouvernementales.

BS

Source : SPA