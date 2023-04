Royaume d’Arabie Saoudite-République islamique d’Iran : Des pourparlers pour concrétiser la reprise des relations diplomatiques

Le ministre des affaires étrangères d’Arabie saoudite Son Altesse le Prince Fayçal bin Farhan Al-Saud, a eu des pourparlers avec Son homologue M. Hossein Amir-Abdollahian, de la République islamique d’Iran à Pékin le 6 avril 2023. Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration conjointe rapportée par l’Agence de presse saoudienne (APS).

La déclaration conjointe entre l’Arabie saoudite et l’Iran a été signée par les ministres des affaires étrangères de ces deux pays et en présence du ministre des affaires étrangères de la Chine.

Les deux parties ont souligné l’importance de suivre et d’activer la mise en œuvre de l’Accord de Beijing, d’une manière qui renforce la confiance mutuelle et élargit la portée de la coopération, et contribue à la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région.

Les deux côtés ont affirmé leur volonté de discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et d’activer l’accord de coopération en matière de sécurité entre les deux pays, signé le 17 avril 200, et l’accord général de coopération dans le domaine de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la technologie, de la science, de la culture, des sports et de la jeunesse, signé le 27 mai 1998.

Les deux pays sont convenues de rouvrir leurs missions diplomatiques pendant la période convenue, de procéder à la prise des mesures nécessaires pour ouvrir les ambassades des deux pays à Riyad et Téhéran, et leurs consulats généraux à Jeddah et Mashhad, et de poursuivre la coordination entre les services techniques des équipes des deux côtés en vue de discuter des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment la reprise des vols, les visites mutuelles des délégations officielles et du secteur privé, et la facilitation de l’octroi de visas aux citoyens des deux pays, dont les visas d’Omra.

Ils ont également exprimé leur aspiration à intensifier les réunions consultatives et à discuter des moyens de coopération dans le but de parvenir à des perspectives de relations plus positives, compte tenu des ressources naturelles, des potentiels économiques que possèdent les deux pays et des grandes opportunités d’obtenir des avantages mutuels pour les deux peuples frères. Ils ont affirmé leur disponibilité à tout mettre en œuvre pour surmonter les obstacles à la promotion de la coopération entre eux.

Les deux pays ont également convenu de renforcer leur coopération dans tout ce qui permettrait d’assurer la sécurité et la stabilité dans la région et de servir les intérêts de ses pays et de ses peuples.

A la fin de la réunion, les deux responsables ont exprimé leurs remerciements et leur appréciation à la partie chinoise pour avoir accueilli cette réunion. Ils ont également exprimé leurs remerciements au gouvernement suisse pour ses efforts appréciés en vue de prendre soin des intérêts saoudiens et iraniens.

Les deux ministres se sont invités à tenir des réunions bilatérales à Riyad dans la capitale saoudienne et à Téhéran dans la capitale iranienne.

Le ministre des affaires étrangères de l’Arabie saoudite, Fayçal bin Farhan bin Abdullah, , a renouvelé l’invitation à son homologue iranien de se rendre en Arabie saoudite pour une réunion bilatérale à Riyad.

En rappel, c’est par une déclaration tripartite conjointe rendue publique le 10 mars 2023 que le Royaume d’Arabie Saoudite, la République islamique d’Iran et la République populaire de Chine ont annoncé la reprise des relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite et l’Iran après sept ans de rupture.

B.S

SPA