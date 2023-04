Rupture collective de jeûne : la FAIB prie pour la consolidation de la paix

La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a organisé une rupture commune de jeûne en présence des membres du gouvernement sur le thème: « Ramadan, humanisme et miséricorde », mardi 4 avril 2023 au siège de ladite fédération, à Ouagadougou.

La Fédération des associa-tions islami-ques du Burkina (FAIB) n’a pas dérogé à sa tradition de réunir diverses composantes de la société pour une rupture commune de jeûne. Cette année, c’est le 13e jour du jeûne qui a été choisi et la cérémonie a été placée sur le thème: « Ramadan, humanisme et miséricorde », mardi 4 avril 2023, à Ouagadougou. L’objectif de cette rupture est la consolidation de la cohésion sociale entre les filles et fils du pays, dans le difficile contexte sécuritaire que vit le Burkina Faso. Elle se tient avec un regard sur les Personnes déplacées internes (PDI) afin de leur venir en aide, selon le président de la FAIB, El hadj Omarou Zoungrana. «Cette année, nous avons fait cela différemment. Notre pays traverse une période très difficile.

Il y a l’insécurité avec son lot de déplacés internes », a-t-il rappelé. Il a indiqué que c’est dans ce sens qu’une collecte a été initiée pour participer à l’effort de guerre, conformément à l’appel du président de la Transition. La participation de la délégation du gouvernement a été l’occasion de saluer l’initiative de la FAIB. Le ministre délégué chargé de la Sécurité, le commissaire principal de police, Mahamadou Sana, a rappelé l’importance symbolique de la rupture collective en soutien aux efforts de la lutte contre l’extrémisme violent au Burkina Faso et de la consolidation de la paix. « La victoire finale contre le terrorisme nécessite également l’implication des religieux à travers, notamment leurs prêches, leurs prières et bénédictions à l’endroit des forces combattantes », a-t-il souligné. Cette cérémonie a été marquée par des prières et bénédictions du début jusqu’à la fin pour un retour sans délai de la paix au Burkina Faso.

Abdel Aziz NABALOUM

Gustave KONATE (Stagiaire)