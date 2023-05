Sahel : Docteur Kenneth Elliott libre (gouvernement australien)

Le médecin australien, enlevé en janvier 2016 à Djibo, Dr Kenneth Elliott est libre selon l’agence de presse américaine, Associated Press qui cite la ministre australien des Affaires étrangères, Penny Wong.

Aucune rançon n’aurait été payée, a soutenu la ministre australienne sans donner de détail supplémentaire sur les conditions de libération du Dr Elliott.

L’ex otage, dont la libération s’est déroulée en toute discrétion, a retrouvé sa famille à Perth, localité de l’Ouest de l’Australie dont il est originaire. A 88 ans et après plus de 7 ans de captivité, Dr Elliott a besoin de repos et d’intimité avec sa famille, a déclaré la famille Elliott dans une déclaration où elle remercie le gouvernement australien et toutes les personnes qui ont œuvré à sa libération.

Kenneth Elliott avait été enlevé en même temps que sa femme qui a été libérée trois semaines plus tard. Le couple Elliott était promoteur d’une clinique à Djibo qu’il gérait avant l’arrivée de groupes armés terroristes dans la région.

Sidwaya.info