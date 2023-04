Salam du Ramadan : le sens de ma prière

Louanges à Allah, Seigneur de l’univers. Louanges à Lui pour avoir honoré le fils d’Adam par la prière, véritable adoration et outil d’éducation. Que Sa paix et Ses bénédictions soient en abondance sur ce noble messager ainsi que sur tous les croyants de tous les temps. La prière est une adoration vouée exclusivement à Allah Seul au travers de paroles et d’actes spécifiques, commençant par la sacralisation et se terminant par le salut final. Elle est le second pilier de l’Islam conformément à la parole du Prophète : « L’Islam est basé sur cinq piliers : témoigner que nulle divinité n’est digne d’être adorée en dehors d’Allah et que Mohammed est le Messager d’Allah, effectuer la prière obligatoire (consciencieusement et parfaitement), jeûner pendant le mois de Ramadan, donner la Zakat (l’aumône légale), et effectuer le Hajj (Pèlerinage à la Mecque)».

Après l’attestation de la foi, la prière est la première marque d’attachement du musulman à l’Islam. Son délaissement compte parmi les péchés graves en Islam. On entend souvent des expressions comme ‘‘musulman pratiquant’’ ou ‘‘musulman non pratiquant’’. Ce sont des non-sens en Islam parce que la foi musulmane est une acceptation par le cœur, une attestation par la langue et une manifestation par les autres membres du corps. Le musulman doit, alors, voir en la prière une occasion que son Seigneur et Seigneur de toute chose lui donne de Le rencontrer, de communier avec Lui. C’est un privilège, une grâce et une véritable chance pour laquelle le musulman doit remercier Dieu. En vérité, la prière une véritable école d’éducation du musulman.

Il doit, alors, la pratiquer avec toute la concentration, tout le recueillement parce que le « cœur » de la prière est le recueillement. Allah nous dit à ce propos : « Bienheureux sont certes les croyants qui accomplissent leur prière avec recueillement ». Et au Prophète d’ajouter ceci : « Ce n’est pas un sixième, ni un dixième de la dévotion des hommes qui est agréée par Dieu, mais seulement cette portion que le Serviteur offre avec une réelle connaissance du véritable esprit de dévotion ».

Quand elle est accomplie convenablement, elle éduque le musulman, comme le fait le jeûne, à la conscience permanente de Dieu de sorte à ce qu’il évite de franchir les barrières établies. C’est pourquoi Allah nous dit : « La Salat (la prière) préserve de la turpitude et du blâmable » (S29V45). Le musulman qui prie correctement travaille à s’éloigner le plus possibles des grands péchés comme l’associationnisme, le mensonge, la jalousie, le meurtre, la calomnie, l’infidélité, l’adultère, les jeux de hasard, l’alcool. Il parait qu’une équipe B aurait permis, par sa consommation de l’alcool et de la cigarette d’engranger des milliards et qu’une équipe A serait attendue après le Ramadan. Donnez un sens à votre foi, à vos actes d’adoration comme le jeûne et la prière en vous démarquant de ces types d’équipes. Allah nous guide davantage. Aussi, la prière éduque le musulman à l’humilité et à la modestie vis-à-vis de Dieu mais aussi des créatures.

La communauté en état de prière est la marque de l’égalité entre les hommes que l’Islam prône. Dans la mosquée, il n’existe aucune discrimination sociale ou raciale. Dans le même rang, collés les uns aux autres, implorant tous la miséricorde du Seigneur, les musulmans apprennent davantage à se protéger de l’orgueil, de l’égocentrisme et magnifient, du même coup, la fraternité humaine, preuve d’un amour vrai, réel et sincère et sans aucune barrière. Et par rapport à Dieu, tous se présentent devant dans la conscience de leurs statuts de serviteurs, de nécessiteux, acceptant volontairement plaquer leurs beaux visages au sol. C’est l’expression de la véritable marque d’humilité et cela quel que soit ton rang dans la société. Chacun prend conscience de la fragilité humaine et se tourner vers Lui pour demander protection. Seul l’orgueilleux refuserait une telle posture.

La prière est, également, une leçon qui nous éduque au respect des autres et au respect de nos engagements. Elle nous enseigne la ponctualité. En effet, la prière étant une obligation à des heures précises, le musulman s’efforce de l’observer comme il se doit parce que le Prophète a dit : « La meilleure des actions, est la prière au début de son temps ». La prière nous renforce la confiance en Allah et nous éduque à la patience et à l’endurance. Quand le musulman est confronté à une épreuve, à un problème, son premier réflexe doit être la prière pour implorer le secours d’Allah, Détenteur de toutes les solutions possibles. C’est dans ce sens qu’Il nous dit dans le noble Coran : « Ô les croyants ! Cherchez secours dans l’endurance et la Salat. Car Dieu est avec ceux qui sont endurants » (S2V153). Et le Prophète ajoute : « Toutes personne qui s’efforcera de patienter, Allah lui accordera la patience. Il n’y a pas de meilleure et plus grande bénédiction accordée à l’homme que la patience ».

Toutefois, si un musulman est dans la prière et demeure toujours dans l’équipe A ou l’équipe, consommatrice d’alcool et de cigarette, de porc et des autres vices, il doit véritablement interroger la qualité de sa prière. Connait-il la pratique de la prière, est-elle effectuée en son temps et avec recueillement. S’agit-il d’une prière avec âme qui est effectuée ou il s’agit d’une simple gymnastique ? Nous devons davantage interroger la qualité de nos actes d’adoration parce que s’ils sont bien accomplis, ils ne peuvent être que de véritables écoles. Seigneur Allah, Nous avons cru. Pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car Tu es le meilleur des miséricordieux. Seigneur Allah, enseigne-nous de la bonne manière et donne-nous Ta satisfaction. NB : La foi musulmane est une foi active qui nous impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI