Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou : la 13e édition a lieu du 26 au 29 octobre

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) a animé une conférence de presse sur la tenue conjointe du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) ainsi que la Vitrine du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou (VITHRO), le jeudi 24 août 2023, à Ouagadougou.

La 13e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et de la Vitrine du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou (VITHRO) va se tenir conjointement du 26 au 29 octobre 2023, à Ouagadougou. L’information a été rendu publique, jeudi 24 Août 2023 à Ouagadougou, au cours d’une conférence. Selon le Secrétaire général (SG) du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Fidèle Tamini, après la suspension du SITHO en 2017, le gouvernement de la Transition a décidé d’orga-niser un évènement dédié à la promotion du tourisme burkinabè en particulier et africain en général.

D’où la tenue conjointe du SITHO et la VITHRO. C’est le site du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) qui va accueillir les festivités sur le thème : « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience », avec le Centre-Sud comme région invitée d’honneur. M. Tamini a rappelé que la tenue de ces deux évènements vise à mettre en exergue le potentiel touristique du Burkina Faso et à accompagner les efforts des acteurs privés qui, selon lui, permettent de maintenir le secteur en vie, malgré la crise et la mauvaise publicité tendant à montrer que le pays des Hommes intègres n’est pas fréquentable. « Cette édition tient compte de la volonté des acteurs publics et privés du tourisme de fédérer les énergies au regard du contexte actuel du pays », a-t-il ajouté. Pour lui, l’organisation conjointe du SITHO et de la VITHRO va permettre entre autres de présenter aux Tours opérateurs et à la diaspora, l’offre touristique burkinabè, d’accroître la visibilité sur le plan africain et à l’échelle internationale des produits et activités touristiques des entreprises burkinabè etc. Comme innovations majeures, Fidèle Tamini a cité la mise à la disposition des régions d’un pavillon dans l’optique de présenter leur spécificité touristique et susciter des fréquentations sur les sites et le retour du biotope qui est une constitution d’un espace de présentation de quelques animaux sauvages afin d’attirer les curiosités.

Relancer le secteur du tourisme

Les hommes de média ont voulu comprendre ce qui a milité en faveur du choix de la région du Centre-Sud comme invitée d’honneur. A cette interrogation, la directrice générale de l’Office nationale du tourisme (ONTB), Marguerite Douanio/ Sou, a fait savoir que le Burkina Faso a un patrimoine très important dans la région du Centre-Sud qui est la Cour royale de Tiébélé. « Elle est un habitat traditionnel kasséna qui est aujourd’hui en lice pour une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un bien inestimable pour le Burkina Faso et nous voudrons que la presse professionnelle du tourisme puisse connaître davantage la zone. Aussi, il y a beaucoup de curiosités à Manga et dans d’autres localités de la région du Centre-Sud », a-t-elle précisé. Madame Marguerite Douanio a ensuite soutenu que la vision du gouvernement de Transition est de promouvoir tout ce qui est valeurs culturelles endogènes. « Le tourisme interne est aujourd’hui ce qu’il faut pour relancer le secteur. Des initiatives ont été prises tel que le mois du patrimoine, la grande saison du tourisme interne pour inciter les Burkinabè à consommer ce qu’ils ont de culturel, de touristique », a-t-elle expliqué. Au programme de ces deux activités, il y a un cross populaire, des conférences, des panels thématiques, des concours, des espaces d’expositions, un espace gastronomique, etc.

Soumaïla BONKOUNGOU

Boukaré OUEDRAOGO (Stagiaire)