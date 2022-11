Santé et hygiène publique : Le ministre Kargougou à l’écoute de ses collaborateurs des Hauts-Bassins

Dans le cadre de sa tournée dans la ville de Sya, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Robert Lucien Jean Claude Kargougou a rencontré les acteurs de la santé des Hauts-Bassins le lundi 21 novembre 2022 à Bobo-Dioulasso.

Après avoir visité quelques structures de santé de la ville de Bobo-Dioulasso, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Robert Lucien Jean Claude Kargougou a mis à profit son passage dans la capitale économique, pour échanger avec les agents de santé, le lundi 21 novembre 2022. Dans le but de rehausser la qualité des soins de santé dans la région des Hauts-Bassins, les acteurs de la santé ont échangé, sans langue de bois, avec le premier responsable de leur département. Les échanges, qualifiés de « francs, directs et constructifs » ont porté non seulement sur les conditions de travail des agents de santé mais aussi les préoccupations du moment.

Il s’agit entre autres, des préoccupations relatives à la carrière des agents, au matériel sanitaire et à la sécurité des agents dans les zones à fort défi sécuritaire. En réponse, le ministre Kargougou a engagé son département à apporter des réponses à ces préoccupations « dans un bref délai ». « Il n’est pas question pour le ministère de la Santé de faire dans le dilatoire. Nous allons travailler résolument à apporter des réponses adéquates », a-t-il affirmé. A en croire le ministre, pour les questions de carrière, une opération casier vide a déjà été lancée pour traiter le maximum de dossier. « Pour la question des indemnités de garde, nous avons instruit tous les directeurs régionaux de faire remonter tous les dossiers. Nous allons faire de telle sorte qu’en fin décembre les agents puissent avoir une constatation financière y relative », a-t-il soutenu. Selon le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animal (SYNTSHA), section Souro Sanou, Traoré Yaya, cette rencontre va permettre au ministre de connaitre les réalités du terrain et de prendre des décisions en fonction. Il est convaincu que s’il y a un dialogue franc entre les différents acteurs du ministère, de nombreuses difficultés peuvent être résolues.

Noufou NEBIE Bazamboe

Roger BADO (Stagiaire)