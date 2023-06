Santé sexuelle et reproductive : plus de 338 000 jeunes touchés par le projet

Le Fonds des nations unies pour la population au Burkina Faso a organisé, le jeudi 22 juin 2023 à Ouagadougou, un atelier de dissémination et de valorisation des résultats du projet de « Renforcement de la capacité des adolescents (es) et des jeunes à exercer leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso ».

La Santé sexuelle et reproductive (SSR) est un maillon essentiel de la santé globale et ce, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et ses partenaires stratégiques dont le Japon en sont conscients. C’est dans cette optique que l’UNFPA a initié un atelier de dissémination pour promouvoir l’adoption de stratégies ayant un impact sur la communication et l’intégration des résultats du projet de « Renforcement des capacités des adolescents à exercer leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso ». L’atelier a eu lieu le jeudi 22 juin 2023 à Ouagadougou.

Cette rencontre a permis de partager les réalisations du programme et de plaider en faveur de la durabilité des acquis du projet, de l’utilisation des résultats des activités en vue de leur poursuite. D’une durée de trois ans, ce projet a abordé les questions liées aux droits et aux services de SSR des jeunes et des adolescents. Il est mis en œuvre dans les régions du Centre et du Centre-Ouest, particulièrement (…)

