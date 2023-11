Schéma de développement de l’espace régional au Burkina Faso : Les membres du comité national s’activent pour sa mise en œuvre

Le Comité national de suivi du Schéma de développement de l’espace régional Burkina Faso (CNS-SDER-BF), a tenu sa première session ordinaire de l’année, le mardi 7 novembre 2023, à Ouagadougou.

Le comité national de suivi du Schéma de développement de l’espace régional Burkina Faso (CNS-SDER-BF), a été installé, le 30 octobre 2023, à Ouagadougou. Composé de 30, membres, le comité est chargé entre autres d’appuyer, de coordonner et de suivre la mise en œuvre des projets du SDER sur le territoire national. Huit jours après son installation, le comité a tenu sa première session ordinaire de l’année, le mardi 7 novembre 2023, à Ouagadougou.

« Au regard des missions à nous assignées, il s’avère nécessaire de renforcer les capacités des membres, afin de nous permettre de jouer pleinement notre rôle. D’où la tenue de la présente session ordinaire », a justifié, le secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Nicolas Kobiané, représentant le chef de département, Dr Aboubacar Nacanabo, président du Comité national de suivi du Schéma de développement de l’espace régional de l’UEMOA au Burkina Faso.

Pour Nicolas Kobiané, cette session constitue une tribune d’échanges, de réflexion et de prise de décisions pour la mise en œuvre du Schéma de développement de l’espace régional au Burkina Faso (SDER).

Ainsi, il s’est agi de présenter aux participants les généralités sur l’aménagement du territoire et le Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire (SNADDT, 2040). Aussi, ils se sont appropriés le SDER 2040, ainsi que les missions et les rôles des membres du Comité national de suivi. Pour une bonne mise en œuvre du SDER, les membres se sont prononcés à travers leurs avis et suggestions. « La tâche à nous confiée est d’une importance capitale. C’est pourquoi, je vous exhorte à rester mobilisés, attentifs afin d’avoir des échanges constructifs permettant l’atteinte des objectifs de la présente session », a formulé Nicolas Kobiané.

Au cours de la session, il a en outre, rappelé que l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), dans sa mission d’intégration régionale et conformément à sa volonté de réduire la pauvreté et de jeter les bases d’un développement durable, a adopté le 10 janvier 2004 à Niamey, la Politique d’aménagement du territoire communautaire de l’Union. Et pour mettre en œuvre cette politique, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a adopté le 28 septembre 2020, le Schéma de développement de l’espace régional, SDER.

« Le SDER est un document de prospective, un outil stratégique et un cadre de référence du développement spatial régional qui répond aux défis que doivent surmonter l’Union et ses Etats membres à l’horizon 2040 », a-t-il expliqué.

Pour le suivi de sa mise en œuvre, la Commission de l’UEMOA a pris la Décision N°03/2022/COM/UEMOA du 19 avril 2022 portant attributions, composition et modalités de fonctionnement des Comités nationaux de suivi du schéma.

L’article premier de ladite décision, dispose que « Chaque Etat membre met en place un Comité national de suivi du Schéma de développement de l’espace régional placé sous l’Autorité du Ministre chargé de l’aménagement du territoire ».

C’est conformément à ces dispositions, que le Burkina Faso a mis en place son Comité national suivant le décret n°2022-023/PRES-TRANS/PM/MATDS/MEFP du 20 septembre 2022 portant création, attributions, composition et fonctionnement dudit comité.

