Secteur des assurances : Le fondateur du Group SUNU, Pathé Dione, n’est plus

Le secteur financier africain, notamment le secteur assuranciel du continent est en deuil. Le fondateur du groupe SUNU, Pathé Dione, est décédé ce jeudi 12 janvier 2023, à Paris, à l’âge de 81 ans.

L’information de cette mauvaise nouvelle de ce début d’année pour la communauté des affaires de l’Afrique a été donnée par la direction générale du Group SUNU à travers un communiqué rendu public.

Cet « éminent acteur du secteur des services financiers, qui a consacré toute sa vie à contribuer au développement socioéconomique de l’Afrique par les Africains et pour les Africains », a créé le groupe SUNU en 1998 avec d’anciens collaborateurs.

Aujourd’hui, le groupe SUNU est présent dans 17 pays d’Afrique subsaharienne à travers 26 compagnies d’assurances (dont 9 assurances Vie et 17 assurances non-vie), deux banques et d’autres sociétés affiliées. Avec un chiffre d’affaires de plus de 234 milliards de FCFA en 2021, le groupe SUNU est leader de l’Assurance Vie dans la zone CIMA qui regroupe 14 pays africains.

Après 24 années passées à la tête du Groupe à prôner les valeurs de respect, de probité et d’excellence, M. Dione, a confié sa direction au directeur général et aux directeurs généraux délégués. En quittant le monde des vivants, ce panafricain d’origine sénégalaise, laisse orphelins sa famille biologique, le groupe SUNU mais aussi prive l’Afrique d’un de ses vaillants investisseurs.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com