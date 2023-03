Secteurs agro-sylvo-pastoral, eau et assainissement : 10 conventions de plus de 114 milliards FCFA signées

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo et le responsable-pays de la Banque africaine de Développement, Daniel Ndoye, ont procédé à la signature de dix conventions de financement, sous forme de prêt et de don, d’une valeur totale de plus 114 milliards FCFA dans les secteurs agro-sylvo-pastoral et de l’eau et assainissement, le lundi 27 février 2023, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso, à travers ses partenaires, notamment la Banque africaine pour le développement (BAD) est dans l’optique de remédier aux causes profondes de la faible productivité agropastorale, de l’accès à l’eau potable et de promouvoir une agriculture durable et résiliente. A cet effet, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo, et le responsable -pays de la BAD, Daniel Ndoye, ont procédé, le lundi 27 février 2023, à Ouagadougou, à la signature de dix conventions de financement dont quatre prêts et six dons d’une valeur de plus de 114 milliards FCFA dans les secteurs agro-sylvo-pastoral, de l’eau et assainissement.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Denis Ouédraogo et celui de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, le colonel des Eaux et Forêts, Augustin Kaboré. Il s’est agi d’un accord de prêt d’environ 14,541 milliards FCFA et un don d’environ 11,420 milliards F CFA pour le financement du projet d’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement ; un accord de don de la Facilitation africaine de l’eau (FAE) d’un montant de 3,219 milliards FCFA pour le financement du projet de promotion de l’hygiène, de l’eau potable et de l’assainissement et le renforcement de la résilience de la population ; un accord de don de la FAE de 1,016 milliards FCFA pour le financement du projet d’appui à l’accès à l’eau potable et renforcement des capacités de la résilience de la population à la COVID -19 et au changement climatique dans les quartiers périphériques de Ouagadougou (PAEPA-QP). Il y a également l’accord de prêt de 8,335 milliards FCFA et l’accord de don de 15,576 milliards F CFA pour le financement intégré des chaines de valeurs de maïs, soja, volaille ; l’accord de don d’un montant de 11,353 milliards FCFA et de 13,925 milliards FCFA pour le financement du projet d’urgence pour le renforcement de la production agricole au Burkina. A cela s’ajoutent l’accord de don de 11, 353 milliards FCFA et l’accord de prêt de 13, 925 milliards FCFA pour le financement du projet d’urgence pour le renforcement de la production agricole du Faso ; l’accord de don de 10,952 milliards de FCFA et l’accord de prêt de 23,933 milliards FCFA pour le financement du Projet 2 du programme de renforcement de la résilience et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le sahel (P2-P2RS). Pour M. Ndoye, la mise en place de ces opérations s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour le renforcement de la résilience des populations burkinabè face aux défis sécuritaire, humanitaire, alimentaire et climatique actuels.

Selon le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Denis Ouédraogo, la zone d’intervention des projets couvrent les 13 régions du Burkina Faso pour une durée moyenne de cinq ans (2023-2027). Pour ce faire, il a rassuré que le gouvernement va utiliser de façon optimale et transparente ces ressources financières sous la supervision du ministère en charge de l’économie, pour une mise en œuvre efficace et efficiente de ces projets de développement.

Estelle KONKOBO

Gwladys OUEDRAOGO (Stagiaires)