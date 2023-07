Sécurité alimentaire au Nord : l’opérationnalisation de la « Task-Force Régionale » en débat

Le Conseil régional de la sécurité alimentaire (CRSA) de la région du Nord a tenu la session ordinaire de l’Assemblée générale, le jeudi 6 juillet 2023, à Ouahigouya, sous le thème « Coordination des interventions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région : Enjeux et l’opérationnalisation de la Task-Force Régionale ». L’ordre du jour était d’examiner et échanger sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région et formuler des recommandations pour avoir des réponses efficaces.

Le Conseil régional de sécurité alimentaire (CRSA) tout comme le Conseil provincial de sécurité alimentaire (CPSA) a pour mission d’alimenter des réflexions sur des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle à l’échelle régionale ou provinciale. Dans le but d’assurer le fonctionnement pérenne de ses structures déconcentrées, il a été relevé la nécessité de la tenue régulière du comité technique en vue de coordonner l’ensemble des actions pour répondre efficacement à la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région. Le jeudi 6 juillet 2023, il a tenu la 1re session de son Assemblée générale à Ouahigouya.

Pour le représentant du gouverneur de la région du Nord, Yala Dahourou, la présente Assemblée générale donne l’occasion d’examiner et d’échanger sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région et de trouver des mesures nécessaires pour une synergie d’actions entre acteurs intervenant dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il est donc attendu des avis et des recommandations pertinents en vue d’améliorer toutes les initiatives en matière de sécurité alimentaire dans la région.

« La Task-force régionale est un comité des acteurs intervenant dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce comité a pour rôle de coordonner tous les acteurs intervenant dans la sécurité alimentaire en vue d’une meilleure efficacité des interventions en faveur des populations vulnérables », a laissé entendre le directeur régional de l’agriculture et des ressources halieutiques du Nord, Alexis Constantin Toé.

Pour une campagne agricole bien réussie, M. Toé a invité les agriculteurs de la région à suivre les conseils des agents du ministère en charge de l’agriculture pour être en phase du changement climatique. A la fin des travaux, les recommandations formulées par le comité technique ont été amendées et validées à l’unanimité.

Bassirou BADINI