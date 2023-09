Sécurité : la Fédération de Russie réaffirme son soutien aux autorités de la Transition

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé, jeudi 31 août 2023 à Ouagadougou, avec une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel-général Younous-Bek Evkourov.

«Nous avons discuté des questions évoquées lors de la rencontre entre le président de la Transition du Burkina Faso et celui de la Fédération de Russie lors du sommet Russie-Afrique à Saint Pétersbourg. Nous avons également abordé les conclusions des échanges entre les ministres en charge de la défense des deux pays en Russie », a déclaré le vice-ministre à la fin de l’audience. La délégation russe a également présenté les actions déjà menées dans le domaine de la coopération militaire et abordé les perspectives avec le chef de l’Etat. « Ce sont toutes les sphères y compris la coopération militaire et technique, mais aussi la coopération dans le domaine de l’économie, de l’énergie nucléaire et toutes les questions qui pourraient susciter une coopération », a expliqué le colonel-général Younous-Bek Evkourov. Le chef de la délégation russe a assuré au chef de l’Etat le soutien de son pays à la Transition et au peuple burkinabè dans tous les secteurs de développement. Les secteurs de coopération concernent essentiellement le domaine militaire avec la formation des élèves-officiers et officiers burkinabè à tous les niveaux, y compris les pilotes en Russie, a conclu le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel-général Younous-Bek Evkourov.

Direction de la communication de la présidence du Faso