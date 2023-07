Sénégal : Le gouvernement dissout le PASTEF, le parti d’Ousmane Sonko

Les événements s’enchaînent à Dakar au Sénégal pour Ousmane Sonko et son parti les Patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF).

Alors que le leader du parti d’opposition a été placé sous mandat de dépôt ce 31 juillet dans le cadre d’une nouvelle affaire judiciaire, le PASTEF a été dissout. Un communiqué du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a informé de la dissolution du parti d’Ousmane Sonko par décret.

« Le parti politique PASTEF, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entrainé de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. », justifie le communiqué.

Les biens du parti dissout « seront liquidés conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur », précise le communiqué.

Sidwaya.info