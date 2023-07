Sénégal : un mandat d’arrêt international lancé contre l’avocat franco-espagnol d’Ousmane Sonko

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko et ses proches n’ont pas fini avec la justice. Après l’emprisonnement du n° 2 de son parti, son avocat franco-espagnol Juan Branco est visé par un mandat international de la justice sénégalaise. A travers un communiqué reçu par l’AFP, le parquet sénégalais a fait savoir que des déclarations, écrits et posts de l’avocat sont de nature à engager sa responsabilité pénale. L’avocat d’Ousmane Sonko avait déposé, le 22 juin 2023, une plainte en France et une demande d’enquête à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre le président Macky Sall pour crimes contre l’humanité, à la suite des violences au Sénégal. Du coté de monsieur Sonko, ses autres avocats affirment que « le seul tort de Me Branco est d’avoir dénoncé, à la demande de proches de victimes, des crimes graves supposés commis au Sénégal, d’avoir saisi les juridictions compétentes pour juger et condamner toutes les personnes sur lesquelles pèsent des présomptions ».

A.K.