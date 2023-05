Shanghai en Chine : La perle d’Orient

Située dans le Centre-est de la Chine, la ville de Shanghai impressionne par sa riche culture et son niveau de développement économique. Zoom sur cette ville qui constitue de nos jours le centre économique le plus prospère de la Chine.

À l’origine un petit village agricole, la ville de Shanghai située dans le Centre-est de la Chine est considérée de nos jours comme le centre économique le plus prospère du pays. Son histoire s’étend sur plus de 1000 ans et est étroitement parallèle au développement de la Chine moderne.

Sa culture vibrante et son commerce florissant lui ont valu le surnom anglais de la « Perle de l’Orient ». Un surnom bien mérité au regard des caractéristiques que présente la ville. En effet en 2022, le Produit intérieur brut (PIB) de Shanghai était estimé à 658,29 milliards de dollars.

Au total 891 multinationales y ont installé des sièges régionaux et 51 centres à investissement étranger y ont été établis.

De son nom traduit littéralement par « sur l’océan », Shanghai constitue l’un des principaux ports commerciaux de la Chine et l’un des plus grands ports maritimes du monde. En raison de ce statut, plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine portuaire y sont installées.

Au nombre d’elles figure la société « Shanghai Zhenhua heavy industries » (ZPMC). Fondée en 1992, ZPMC est l’un des plus grands fabricants de matériels lourds au monde. Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication, le montage, la mise en service , l’expédition à l’état entièrement monté, le service après-vente et le développement de nouveaux produits de machines portuaires. Ses principaux produits comprennent des grues à conteneurs (QC), des grues à portique sur pneus (RTG), des grues flottantes, des navires d’ingénierie et grandes structures de pont en acier, etc.

La société a huit bases de production à Shanghai et de multiples succursales dans le monde. Elle possède une flotte d’environ 20 navires de transport allant de 60 000 DWT à 100 000 DWT. En 2018 la ville a été classée quatrième sur le plan mondial en matière de nombre de passagers de bateaux de croisière.

En plus de ses atouts maritimes, la ville de Shanghai possède une riche culture. Ce qui fait d’elle une destination touristique de renommée mondiale et un centre d’échanges culturels internationaux où un grand nombre d’activités culturelles sont organisées. Selon les statistiques de la municipalité de Shanghai, 8,93 millions de touristes internationaux ont voyagé dans la ville en 2018.

Des sites touristiques attractifs

L’un des sites touristiques qui draine du monde à Shanghai est le mémorial du premier congrès national du Parti communiste chinois (PCC) où les pères fondateurs du PCC ont secrètement convoqué le premier Congrès national du Parti en 1921. En raison de son caractère historique, le mémorial constitue une véritable attraction touristique populaire.

Il comprend une salle de prestation de serment et une zone d’exposition. Plus de 1 100 objets sélectionnés qui mettent en lumière l’histoire du parti y sont exposés. La zone d’exposition est divisée en sept sections qui relatent la fondation du PCC ainsi que les efforts et les réalisations du parti au cours des 100 dernières années. On peut également y trouver des reliques, des photos et de la littérature sur des événements majeurs tels que le mouvement de la nouvelle culture, le mouvement du 4 mai, la création des premières organisations du PCC et les premiers congrès nationaux du PCC.

Un total de 72 versions du Manifeste communiste y sont également exposées.

En plus du mémorial du premier Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), la Tour de Shanghai d’une hauteur de 632 mètres attire également de nombreux visiteurs. Développé sur une surface de 420 000 mètres carrés, le gratte siècle dispose de 128 étages avec une architecture qui défie les lois de la physique.

Inaugurée en 2015, la Tour de Shanghai constitue le plus haut bâtiment de Chine et le deuxième plus haut gratte-ciel au monde après la Burf Khalifa de Dubaï. Elle possède 106 ascenseurs dotés d’une vitesse de 18 m par seconde. Ce qui permet d’atteindre le sommet en 55 s. Une terrasse d’observation aménagée au 119ème étage de la tour soit à une hauteur de 561 mètres offre une belle vue aux visiteurs sur la ville notamment sur la Perle d’orient symbole de la ville de Shanghai.

Mais la Shanghai Tower n’impressionne pas seulement par sa hauteur et son architecture particulière. Elle se démarque également sur le plan écologique. En effet, un système à double paroi de panneaux de verre assure au bâtiment une bonne isolation et permet de générer un flux d’air comme alternative aux climatisation et chauffage. En outre, la tour est équipée de 270 éoliennes qui peuvent générer jusqu’à 350 000 KWh soit environ 10% de ses besoins énergétiques. Des caractéristiques qui viennent accentuer le caractère impressionnant du bâtiment qui constitue une vitrine parfaite de l’ingénierie du 21ème siècle.

Nadège YAMEOGO