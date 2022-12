Show-biz: Un concert live pour marquer la 2e édition de ‘’La Nuit des retrouvailles de la diaspora parisienne‘’

La structure Royal prod 2 Zincko organise, le samedi 03 décembre 2022 à Paris la 2e édition de ‘’La Nuit des retrouvailles de la diaspora parisienne’’. Avec au programme un grand concert live.

Contribuer au rayonnement et au développement du Burkina Faso, telle est la volonté affichée de Royal prod 2 Zincko, la structure qui organise ‘’La Nuit des retrouvailles de la diaspora parisienne’’. Un projet artistique et de rencontre des Burkinabè et des Africains vivant en France. Ce samedi 03 décembre 2022 aura lieu, au piano bar-34 Rue Léon Paris 18e, la deuxième édition de l’événement avec en concert live plusieurs artistes-musiciens burkinabè. Faridh Diallo, Joey le Soldat, Sako Wana et Jules O seront les principaux animateurs de ce nouveau cadre de promotion de la musique burkinabè et de renforcement des liens entre les ressortissants du pays des Hommes intègres en hexagone. La preuve, disent les organisateurs, cette 2e ‘’Nuit des Retrouvailles de la diaspora parisienne’’ a été initiée grâce à l’appui de Label MusikaMama, l’association Taafé fanga, l’association JBF, le 34 et des personnes de bonne volonté à savoir, Salif Ouédraogo de fessart et Dri Kéré.

AK