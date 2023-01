SIAO 2023 : le développement de l’artisanat africain en débat

Un séminaire international sur le thème du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) qui est « Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations » a eu lieu, le lundi 30 janvier, à Ouagadougou.

Comme il est de coutume à chaque Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), un séminaire sur le thème de l’édition en cours est organisé. Le séminaire sur le thème de cette édition qui est : « Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations », a eu lieu le lundi 30 janvier 2023 à Ouagadougou. Selon le ministre, ce séminaire international qui réunit délégués généraux de l’artisanat et les représentants des chambres de métiers de l’artisanat des pays membres du Comité de coordination pour le développement et la coordination de l’artisanat africain (CODEPA) est organisé afin de permettre des échanges fructueux pour un meilleur développement de l’artisanat africain.

« Cette thématique d’une grande importance qui sera développée offre une opportunité au monde de l’artisanat africain de mieux cerner la problématique de son développement et de vous enrichir en termes d’échanges d’expériences entre acteurs », a-t-il affirmé. Cette rencontre vise également, a-t-il ajouté, à un partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’initiatives entrepreneuriales artisanales réussies et de résilience des populations. Pour Serge Gnaniodem Poda, l’artisanat est un secteur très diversifié qui présente d’énormes potentialités et sert d’appoint aux différents secteurs stratégiques du Burkina, notamment l’industrie, le commerce, le tourisme, l’agriculture et la culture. Il est donc important selon lui, d’encourager les initiatives artisanales informelles par la création d’entreprises. « L’artisanat africain doit pouvoir allier la fibre artistique avec les exigences économiques », a-t-il estimé. Le ministre a dit espérer que de cette rencontre sortiront des propositions d’actions stratégiques et opérationnelles qui permettront un renouveau des initiatives africaines en matière de création d’entreprises artisanales attractives et compétitives pour une résilience plus accrue des populations.

