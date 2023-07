Sichuan en Chine : Xi Jinping appelle à de nouveaux progrès dans la gouvernance

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois et président de la Commission militaire centrale, a effectué une tournée d’inspection dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine du 25 au 27 juillet 2023.

Il importe de maintenir un développement de qualité comme priorité absolue, d’appliquer la nouvelle philosophie de développement, de forger un nouveau modèle de développement et de promouvoir la prospérité commune tout au long du processus de développement économique et social de la Chine.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois et président de la Commission militaire centrale a fait ces remarques au cours d’une tournée d’inspection dans la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine. Accompagné de Wang Xiaohui, secrétaire du Comité provincial du PCC du Sichuan, et de Huang Qiang, gouverneur de la province, M. Xi a visité des endroits tels que les villes de Guangyuan et de Deyang du 25 au 27 juillet 2023.

Dans l’après-midi du 25 juillet, M. Xi a d’abord inspecté le corridor de Cuiyun dans le comté de Jiange, ville de Guangyuan, une section importante d’un ancien passage, connu sous le nom de « shudao », qui relie la plaine de Guanzhong au bassin du Sichuan dans les temps anciens. Le couloir possède l’ancienne forêt de cyprès artificiels la mieux conservée au monde.

M. Xi a été informé du développement de l’ancien passage et de la situation générale du corridor de Cuiyun. Il a marché le long de l’ancien passage pour observer la croissance des cyprès millénaires et s’est enquis en détail de la plantation et de la protection des cyprès dans l’histoire.

Il a noté qu’étant la plus grande forêt du monde en son genre, cette forêt artificielle de cyprès a survécu pendant longtemps et a été bien protégée grâce à l’héritage et à la pratique de politiques telles que l’interdiction de l’exploitation forestière pour les fonctionnaires et les civils, et le transfert de la responsabilité de protéger ces arbres ainsi que la transition du pouvoir du gouvernement local au cours de la dynastie Ming.

Plus important encore, il a bénéficié selon le président des efforts de protection collective déployés par les résidents locaux de génération en génération.

« Cela nous indique qu’un cadre institutionnel qui fonctionne bien est essentiel à la conservation écologique, tout comme la mise en œuvre stricte des politiques », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de stimuler pleinement l’enthousiasme, l’initiative et la créativité du grand public pour consolider et développer les réalisations de la conservation écologique dans la nouvelle ère.

En partant, M. Xi a exhorté les responsables locaux à préserver ces arbres anciens et à transmettre l’excellente culture traditionnelle de la Chine.

Dans l’après-midi du 26 juillet, M. Xi a visité le nouveau bâtiment du musée Sanxingdui. Il a visité des salles d’exposition, notamment « Century-long Pursuit of Dreams », « Majestic Kingdom Capital », ainsi que « Heaven, Earth, Humans and Gods », pour en apprendre davantage sur la découverte et l’excavation des ruines et les réalisations de l’ancienne civilisation Shu.

Il s’est également rendu sur le site de préservation et de réparation des reliques où il a soigneusement observé les procédures, les détails et les dernières techniques de réparation des artefacts anciens et s’est entretenu amicalement avec le personnel sur place.

M. Xi a souligné que les réalisations archéologiques de Sanxingdui sont de renommée mondiale démontrant les fruits d’une civilisation il y a plus de 4.000 ans. Ils fournissent également des preuves archéologiques plus convaincantes de l’intégration de la civilisation chinoise ainsi que de l’influence mutuelle de l’ancienne civilisation Shu et de la civilisation des plaines centrales.

« La préservation et la restauration des artefacts culturels est une tâche à long terme. Le pays doit accroître son soutien, élargir son vivier de talents et faire progresser l’artisanat qui fait preuve de rigueur et de minutie. Il est essentiel de s’efforcer d’obtenir de meilleurs résultats étape par étape au milieu d’efforts persistants », a soutenu le président.

Au nom du Comité central du PCC, M. Xi a adressé ses chaleureuses félicitations pour l’achèvement et la mise en service du nouveau bâtiment du Musée Sanxingdui et a exprimé sa profonde gratitude et son grand respect aux archéologues à travers le pays.

Xi a également inspecté le parc de la zone humide de Tianhan, dans le centre de Hanzhong, la source de la rivière Hanjiang et l’a félicité pour avoir servi de parc heureux pour les résidents. Il a déclaré que c’est une grande responsabilité et d’une grande importance de conserver les ressources des zones humides dans cette région, car la rivière Hanjiang et ses branches sont une source majeure de captage et d’approvisionnement pour la voie médiane du projet de dérivation des eaux Sud-Nord.

« Les parcs écologiques devraient être construits en harmonie avec la nature. Une approche holistique et systématique devrait être adoptée pour protéger et restaurer l’écologie des zones humides et mieux intégrer la conservation écologique au travail et à la vie des gens afin de construire une ville écologique qui soit belle, à faible émission de carbone et souhaitable pour vivre et visiter », a indiqué le président.

Synthèse de Nadège YAMEOGO