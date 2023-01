Situation nationale : la Conférence épiscopale Burkina Faso-Niger disposée à accompagner la Transition

Une délégation de la Conférence épiscopale Burkina Faso-Niger a été reçue, le vendredi 13 janvier 2023 à Ouagadougou par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu, vendredi 13 janvier 2023 en audience, une délégation de la Conférence épiscopale Burkina Faso-Niger conduite par son vice-président, Mgr Gabriel Sayaogo. Cette audience a été une opportunité d’échanges avec le chef de l’Etat sur la vie de la Nation, selon Mgr Gabriel Sayaogo. « Le président de la Transition nous a expliqué la situation actuelle de notre pays et nous avons demandé que le Seigneur Tout-Puissant donne la paix au Burkina Faso », a déclaré le vice-président de la Conférence épiscopale Burkina Faso-Niger à l’issue de l’entretien avec le chef de l’Etat. Les représentants de l’Eglise catholique ont exprimé leur disponibilité à accompagner le chef de l’Etat dans sa mission et imploré Dieu afin que tous les Burkinabè travaillent main dans la main, dans la cohésion, dans l’accueil mutuel pour construire le Burkina Faso dans un développement vrai et durable. Mgr Sayaogo a souligné que l’audience a été, par ailleurs, une occasion pour présenter les vœux de toute l’Eglise catholique et les vœux de tous les fidèles au président de la Transition.

Direction de la communication de la présidence du Faso