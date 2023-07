Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina : le ministre Sombié visite l’usine de mélange d’engrais

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Burkina Faso, le commandant Ismaël Sombié a visité l’usine de mélange d’engrais de la Société d’exploitation des phosphates du Burkina installé dans le village de Bassem Poessin dans la commune de Koupéla , lundi 3 juillet 2023.

L’usine de mélange d’engrais de la Société d’exploitation des phosphates du Burkina (SEPB) dispose d’un fort potentiel pour le développement agricole et l’atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina. Au cours d’une visite au sein de l’usine, situé dans le village de Bassem Poessin dans la commune de Koupéla, le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié a pu observer les travaux sur place. Celle -ci a eu lieu, lundi 3 juillet 2023, dans le cadre d’une tournée du premier responsable du département en charge de l’agriculture, dans la région du Centre-Est. Le commandant Sombié a eu droit à une présentation sur la capacité de production et les préoccupations pour assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure. Le directeur général de la Société d’exploitation des phosphates du Burkina (SEPB), Dr Boundia Alexandre Thiombiano, a affirmé que l’usine est capable de produire jusqu’à 90 tonnes d’engrais par heure.

« Actuellement, plus de 200 tonnes d’engrais ont déjà été produites », a-t-il précisé. En ce qui concerne les difficultés, le DG de la SEPB a expliqué que les procédures de passation des marchés publics ne permettent pas d’optimiser l’approvisionnement en matières premières. A la fin de la visite des différents ateliers de l’usine, le ministre Sombié, s’est dit animé par un sentiment de soulagement et d’espoir en découvrant le potentiel de l’usine de mélange d’engrais à Bassem Poessin. Il a pris l’engagement de transmettre les préoccupations au gouvernement afin de garantir un fonctionnement optimal de l’usine. « Je pense que dans les moments à venir, nous serons soulagés en ce qui concerne la production d’engrais et la disponibilité de ceux-ci pour les agriculteurs », a-t-il conclu. –

Amédée W. SILGA