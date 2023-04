Solenzo : l’Etat d’urgence porte fruits

Kantigui de passage à Solenzo en début de semaine a fait un constat dans un quartier au lever du soleil. En effet, il a été surpris de voir deux sacs contenant des cahiers neufs dans un ravin. En voulant en savoir davantage avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) venues faire la constatation, Kantigui s’est entendu dire que dans le cadre de l’Etat d’urgence, les maisons sont fouillées de fond en comble car certaines personnes avaient dérobé du matériel, des vivres et même de l’argent dans les services. L’interlocuteur de Kantigui a ajouté que depuis le début de ces fouilles, ceux qui avaient volé des fournitures scolaires, des ordinateurs de bureau, des vélos, des imprimantes et même des climatiseurs sont en train de s’en débarrasser nuitamment pour se tirer d’affaire. Kantigui félicite les FDS pour leur professionnalisme et appelle ceux qui détiennent toujours du matériel volé par devers eux à les rendre.

Commune de Dédougou : la mairie en plein chantier

Kantigui de passage dans la cité de Bankuy a pu constater que la mairie de Dédougou est en plein chantier. En effet, les autorités de la municipalité en place ont entrepris, depuis quelques jours, de construire des salles de rencontres et des bureaux pour améliorer la qualité des prestations que la mairie offre à la population. Kantigui se félicite de ces travaux qui, sans doute, viendront accroître l’offre surtout en salles de réunion de la ville. Cependant, les travaux du siège de la nouvelle mairie, entamés depuis quelques années, restent bloqués. Seule une partie du rez-de-chaussée est terminée et revêtue de peinture. Qu’est-ce qui bloque ce chantier? Se demande Kantigui qui souhaite que cette nouvelle mairie finisse le plus tôt possible pour le bonheur des citoyens. Du reste, Kantigui profite de l’occasion pour féliciter les autorités de la Délégation spéciale communale pour les investissements engagés depuis le début de leur mandat.

TGI de Banfora : la « sono » en panne

Assistant à un procès au Tribunal de grande instance (TGI) de Banfora, Kantigui a remarqué que la sonorisation de la salle d’audience a cessé de résonner. Cette situation, a pu s’apercevoir Kantigui, dure depuis plusieurs mois. Ce matériel de sonorisation dont les micros trônent toujours devant les accusés ou encore sur la table du président du tribunal et du procureur, serait devenu un décoratif. Kantigui constate que la situation perdure et souhaite vivement que la salle d’audience retrouve sa sonorisation au grand bonheur des usagers.

Pô : une association vole au secours des forces combattantes

Kantigui, de passage dans la commune de Tiébélé, province du Nahouri, a été informé d’une action salutaire d’une association dénommée « Mon village Tiébélé ». En effet, dans le cadre de ses activités de cette année, une attention particulière a été portée sur les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Le 1er avril 2023, l’association a remis des vivres et du numéraire pour soutenir les forces combattantes de cette commune. Le même jour, la structure a aussi remis un soutien financier aux personnes du troisième âge et des banquettes pour visiteurs au CSPS d’un village voisin, Lô. Selon le confident de Kantigui, l’association s’est illustrée dans des actions de cohésion sociale entre populations de la commune de Tiébélé. Kantigui salue cette initiative et souhaite que d’autres structures emboitent le pas afin de soutenir les forces combattantes sur le terrain qui se battent nuit et jour contre les forces du mal.

