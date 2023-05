Sommet Chine-Asie centrale : Ouvrir un nouveau chapitre des relations entre les six pays

Le sommet Chine-Asie centrale se tiendra les 18 et 19 mai 2023 dans la ville chinoise de Xi’an dans le Nord-Ouest du pays. Cinq chefs d’Etat d’Asie centrale sont attendus à ce sommet qui constitue le premier évènement diplomatique majeur que la Chine accueille cette année.

Les présidents du Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et d’Ouzbékistan sont attendus en Chine pour prendre part au Sommet Chine-Asie centrale qui s’ouvrira le 18 mai prochain dans la ville chinoise de Xi’an dans le Nord-ouest du pays.

La rencontre mettra l’accent sur le renforcement des liens économiques et diplomatiques entre la Chine et les pays concernés. Le sommet sera présidé par le président chinois Xi Jinping et sera l’occasion pour les dirigeants d’échanger leurs points de vue sur la construction d’un mécanisme Chine-Asie centrale. Ils discuteront également de questions d’importance et d’intérêt commun régionales et internationales. Les dirigeants signeront aussi « d’importants documents politiques ».

Selon le politologue kirghize et professeur de relations internationales à l’Université internationale Ala-Too, ce sommet constituera une nouvelle plateforme et ouvrira un nouveau chapitre pour la coopération entre les six pays participants.

Pour lui, l’Asie centrale est non seulement géographiquement adjacente à la Chine mais aussi étroitement liée à elle en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce, de la finance et du crédit.

« L’Asie centrale est située le long de l’ancienne route de la soie et tous les pays de la région ont participé à l’initiative la ceinture et la route de différentes manières. Tous les pays de la région mettent en œuvre des projets bilatéraux avec la Chine. Ce qui en profite à toutes les parties », a-t-il estimé.

Une autre raison importante des liens étroits entre les pays de la région et la Chine selon le politologue est la réussite de cette dernière notamment dans l’éradication de la pauvreté et l’amélioration des conditions de la société civile. Il est convaincu qu’après le sommet de Xi’an les relations et interconnexions entre la Chine et les cinq pays d’Asie centrale seront renforcées pour atteindre un niveau plus élevé.

C’est aussi l’avis des animateurs de la conférence de presse organisée à Xi’an en prélude à l’ouverture du sommet. Il s’agit du directeur général adjoint du département Europe-Asie du ministère des Affaires étrangères Yu Jun, de l’inspecteur de premier rang au département d’échanges et de coopération internationale du ministère de la culture et du tourisme Zheng Hao et de l’inspecteur de deuxième rang du département de la communication au Conseil de la promotion du Commerce international de Chine.

La conférence a été modérée par la directrice générale adjoint du département de l’ information du ministère des Affaires étrangères de Chine Jiang Xiaoyan. Pendant plus d’une heure d’horloge, ils se sont entretenus avec les journalistes locaux et étrangers sur les enjeux de ce grand sommet qui s’ouvre dans deux jours dans la belle ville de Xi’an.

Nadège YAMEOGO