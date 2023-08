Sommet des Brics : plusieurs pays africains veulent intégrer l’organisation

Le 15e sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) aura lieu du 22 au 24 août à Johannesburg, la capitale sud-africaine. En présence des dirigeants de la Chine, du Brésil, de l’Inde et de l’Afrique du Sud sauf de la Russie. Le président russe Vladimir Poutine participera, selon certains médias, en visioconférence. Placée sur le thème « les Brics et l’Afrique », la rencontre portera sur l’élargissement du club à d’autres pays. 23 pays- principalement des pays africains- sont officiellement candidats pour faire partie des Brics. Ce sont entre autres l’Ethiopie, le Sénégal, l’Algérie, l’Egypte. Plusieurs pays pétroliers du Golfe, comme les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite, et même l’Iran sont également candidats. A ce 15e sommet, 67 pays d’Afrique et du Sud global seront ainsi représentés.

A.K.