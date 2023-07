Sommet Russie-Afrique : Le Président de la Transition, Capitaine Ibrahim Traoré tance l’impérialisme et invite ses pairs africains à se mettre au service de leurs peuples  

Le Chef d’Etat, Capitaine Ibrahim Traoré s’est exprimé ce vendredi 28 juillet 2023 à l’occasion du Sommet Russie-Afrique dans un discours offensif contre l’impérialisme.

Le fil rouge du discours du Chef d’Etat Burkinabè a été le bien-être des peuples africains.

« Aujourd’hui, nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l’impérialisme », a dénoncé le Capitaine Ibrahim Traoré. Mais plutôt que de s’apitoyer sur leur sort, les vaillantes populations (les Volontaires pour la défense de la patrie–VDP) se sont engagées à prendre les armes face à l’hydre terroriste, a-t-il souligné.

« Nous sommes surpris de voir les impérialistes traités ces VDP de milices. C’est décevant parce qu’en Europe, lorsque les peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes », s’est insurgé le Président de la Transition.

« Mais là n’est pas le problème, le problème c’est de voir des chefs d’Etat africains qui n’apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que ces impérialistes en nous traitant de milice. Ils parlent de droits de l’homme, de quels droits de l’homme parle-t-on ? Nous nous offusquons contre cela et c’est honteux », a poursuivi le Chef de l’Etat.

A l’endroit de ses pairs, Capitaine Traoré a invité les présidents africains à arrêter de « se comporter en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles ».

Se réjouissant du don de céréales de la Russie à l’Afrique, Ibrahim Traoré a souhaité qu’au prochain Forum, les Chefs d’Etats africains participent en ayant assuré l’autosuffisance alimentaire de leurs peuples. « Nous devrons prendre l’expérience de ceux qui ont pu atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tirer de meilleures relations avec la fédération de Russie pour pouvoir assurer les besoins de nos populations. Nous devons rendre hommage à nos peuples qui se battent », a-t-il conclu.

Fabé Mamadou OUATTARA

Sidwaya.info