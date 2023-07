Le président russe, Vladimir Poutine, a souligné l’attachement de son pays au développement de relations commerciales et d’investissement avec l’Afrique à l’occasion de la session plénière du deuxième Forum Russie-Afrique ce 27 juillet 2023 à St Petersbourg en Russie, placé sous le thème « Pour la paix, la sécurité et le développement ».

Le président Poutine se dit « prêt à envoyer entre 25 et 50 mille tonnes de céréales gratuitement au Burkina Faso, à la Somalie, au Zimbabwe et à l’Érythrée ».

La Russie est prête à envoyer des céréales aux pays nécessiteux d’Afrique à titre gratuit, a déclaré Vladimir Poutine, et selon lui, l’Afrique pourrait à terme se nourrir, et devenir un exportateur de denrées alimentaires. Mais cela signifierait la levée des barrières à l’exportation de céréales et d’engrais russes. De l’avis du dirigeant russe, c’est la Russie qui contribue de manière significative à la sécurité alimentaire mondiale.

« La Russie est prête à aider l’Afrique à introduire les technologies les plus avancées dans l’agriculture », a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine a également fait remarquer le nombre (35 000) croissant d’étudiants africains qui poursuivent leurs études en Russie. Cette jeunesse africaine est d’ailleurs invitée au Festival international de la jeunesse à Sotchi en mars 2024. Les athlètes africains sont pour leur part conviés au festival du sport universitaire d’Iekaterinbourg et aux Jeux du futur de Kazan.

Le président russe a aussi exprimé sa volonté de collaborer avec toutes les structures d’intégration en Afrique, dont la zone de libre-échange continentale africaine.

Le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré est présent depuis le 25 juillet à St Pétersbourg dans le cadre de ce Forum.

