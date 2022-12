Sommet sino-saoudien : le président chinois Xi Jinping est à Ryad

Sur invitation du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman Bin Abdulaziz Al Saud, le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping est arrivé le mercredi 7 décembre 2022, à Riyad, pour une visite officielle au Royaume d’Arabie Saoudite.

Il a été accueilli à l’aéroport international Roi Khalid par plusieurs personnalités saoudiennes.

Au rang desquelles Son Altesse Royale le Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, Gouverneur de la région de Riyad, Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères, le Gouverneur du Fonds d’investissement public, Yasser bin Othman Al-Rumayyan (le ministre accompagnant), l’ambassadeur du Serviteur des deux Saintes Mosquées en République populaire de Chine, Abdul Rahman bin Ahmed Al-Harbi et l’ambassadeur de la République populaire de la Chine au Royaume, Chen Weiqing.

Au cours de cette visite officielle, le chef de l’Etat chinois va participer au Sommet sino-saoudien qui se tient du 7 au 9 décembre 2022. Xi Jinping va également prendre part à d’autres rencontres majeures comme le Sommet Golfe-Chine pour la coopération et le développement et le Sommet sino-arabe pour la coopération et le développement.

Une synthèse de Karim BADOLO

Source : spa.