Soudan : l’Arabie saoudite continue l’opération d’évacuation de ses citoyens et des ressortissants d’autres pays

Le Royaume d’Arabie Saoudite poursuit de déployer des efforts pour évacuer ses citoyens et ressortissants de pays frères et amis de la République du Soudan vers le Royaume. En effet 10 citoyens saoudiens sont arrivés à Djeddah hier soir.

Le nombre de ressortissants de pays frères et amis évacués a atteint environ 189 personnes des nationalités différentes. On y trouve des ressortissants des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni, de la Suède, de l’Italie, du Qatar, de la Syrie, des Pays-Bas, de l’Irak, de la Turquie, de la Tanzanie, du Liban et de la Libye. Ces évacués ont été transportés par le navire de Son Altesse royale (Yanbu).

Le Royaume de l’Arabie Saoudite, selon l’agence de presse saoudienne, tenait à subvenir à tous les besoins de base des ressortissants étrangers en vue de faciliter leur départ vers leurs pays d’origine.

Depuis le début des évacuations le nombre total de personnes évacuées du soudan a atteint 356 personnes dont 101 citoyens saoudiens et 255 personnes de 26 nationalités.

BS

Source : SPA