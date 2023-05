Soudan : le bâtiment de l’attaché culturel saoudien vandalisé  par un groupe armé

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé sur sa page tweeter que le bâtiment de l’attaché culturel saoudien en République du Soudan avait été pris d’assaut le mardi 2 mai 2023 dans la matinée par un groupe armé qui avait vandalisé des appareils et des caméras et saisi certains des biens de l’attaché, et désactivé les systèmes et les serveurs de l’attaché.

Le ministère des Affaires étrangères, indique l’annonce, exprime la condamnation la plus ferme du Royaume d’Arabie saoudite de la prise d’assaut du bâtiment de l’attaché culturel à Khartoum, appelant au respect de l’inviolabilité des missions diplomatiques et punissant les auteurs.

Le ministère a réitéré l’appel du Royaume à la cessation de l’escalade militaire entre les parties en conflit, à la fin de la violence et à la protection nécessaire des diplomates, des résidents et des civils soudanais.

