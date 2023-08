Soutien à la transition : La délégation spéciale du Centre offre du matériel d’une valeur de plus de 100 millions à des directions régionales

La délégation spéciale de la région du Centre a fait don de mobiliers de bureaux, tables-bancs et une ambulance médicalisée aux directions régionales de la Police nationale, de l’éducation et de la Santé du Centre le mercredi 2 août 2023 à Ouagadougou.

La délégation spéciale de la région du centre est engagée dans une série d’actions afin d’accompagner le gouvernement de la Transition dans ses efforts notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité.

Après la distribution de vivres et de matériels de secours d’urgence aux populations vulnérables et la dotation du Centre de santé et de promotion sociale de Koubri en matériels médicotechniques, elle a à nouveau fait don d’un lot de matériels d’un coût global de 108 millions 553 923 FCFA à plusieurs structures de la région le mercredi 2 août 2023 à Ouagadougou.

Il s’agit de mobiliers de bureaux destinés à la Direction régionale de la Police nationale, de 1724 tables-bancs pour la Direction régionale de l’éducation nationale et une ambulance médicalisée pour la direction régionale de la Santé.

Un don qui vise, selon le Président de la délégation spéciale (PDS) de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, à renforcer les capacités des services techniques de la région dans l’accomplissement de leurs missions.

« Nous avons des commissariats nouvellement construits qui n’ont pas de mobiliers de bureaux et cela peut réduire leur capacité opérationnelle. D’où ce don de matériels pour leurs permettre de s’équiper », a-t-il justifié.

Quant à la remise de tables bancs à la DR de l’éducation, elle vise selon le PDS à augmenter l’offre éducative dans la région.

« Actuellement, la région du Centre enregistre des personnes déplacées internes. Ce qui crée un effectif pléthorique dans les classes. C’est pourquoi, nous avons jugé nécessaire de venir en appui en apportant ces tables bancs », a-t-il déclaré.

Le don d’ambulance a pour objectif selon les donateurs de répondre aux besoins urgentes des populations en matière de santé. Et des besoins, le DR de la santé Daniel Yerbanga a confié qu’il en existe beaucoup.

« Quand vous avez des malades qui nécessitent des soins d’urgence, il faut rapidement avoir la logistique pour les transporter d’un point A à un point B afin de leurs offrir les soins le plus rapidement possible. Donc sans logistique, c’est un peu difficile. Nous avons souvent des cas dramatiques liés au retard d’évacuation. C’est donc une satisfaction totale d’avoir cette ambulance qui va renforcer la qualité de la prise en charge de nos patients », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs exprimé sa reconnaissance à la délégation spéciale du centre pour ce geste salvateur.

Le même sentiment de reconnaissance a aussi été exprimé par le DR de la Police nationale, le Commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Belém qui a par ailleurs promis que le matériel sera utilisé à bon escient au grand bonheur des populations.

Nadège YAMEOGO

Bertrand KAMBIRE

(Stagiaire)