Des Organisations de la société civile (OSC) de la région des Cascades, ont organisé à Banfora le vendredi 29 septembre 2023, une marche-meeting de soutien au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et à la transition en cours au Burkina Faso. Ils ont marché à travers plusieurs artères de la ville.

Hommes, femmes et jeunes ont battu le pavé ce vendredi 29 septembre 2023 à Banfora, pour manifester et renouveler leurs soutiens au Président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa lutte contre l’insécurité et une indépendance « totale » du Burkina Faso.

A pieds et à motos, les manifestants munis de pancartes et de banderoles, de la Place de la nation, ont sillonné des artères en empruntant la RN 7 pour passer devant le grand marché, avant de finir au point de départ.

A travers la voix de leurs porte-paroles Bakary Ouattara et Salimata Zon, ces OSC se disent prêts à tout mettre en œuvre pour un bon déroulement de la transition politique au Burkina Faso.

A l’issue de la marche, les manifestants « recommandent » entre autres aux autorités de la transition de maintenir la transition pour une durée de cinq ans renouvelables et de rédiger une nouvelle constitution qui prend en compte les réalités, les valeurs traditionnelles et coutumières du Burkina Faso et de l’Afrique à l’image de la charte de Kurokan Fugan de l’empire du Soudan, actuel Mali.

De plus, ils ont proposé de dissoudre les institutions « inutiles qui sont budgétivores », de sortir de la CEDEAO, d’intégrer les BRICS et de sortir du franc CFA.

Les manifestants se sont donné rendez-vous dans la soirée du 29 septembre 2023, afin de mieux affûter les armes pour la veille citoyenne.

Mamadou YERE