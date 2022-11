Soutien à l’éducation en situation d’urgence : la CEDEAO remet près de 120 millions FCFA au Burkina

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a remis aux autorités burkinabè, le vendredi 4 novembre 2022, à Ouagadougou, via le ministère en charge des affaires étrangères, un chèque de 200 000 dollars US (environ 120 millions F CFA) dans le cadre de son programme d’assistance à l’éducation en situation d’urgence.

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est solidaire du Burkina Faso qui fait face aux nombreux défis liés aux conséquences du terrorisme. L’institution sous régionale a manifesté cette solidarité, dans l’après midi du vendredi 4 novembre 2022 à Ouagadougou, en remettant au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur, une enveloppe de 200 000 Dollars US, soit environ 120 millions FCFA. Cet appui, a fait savoir le représentant permanent de la CEDEAO à Ouagadougou, Tiéna Coulibaly, s’inscrit dans le cadre de son programme d’assistance de l’éducation en situation d’urgence qui intervient également au Niger, au Mali et au Nigeria.

Il s’agit, par ce geste, a-t-il souligné, de traduire toute la solidarité de son institution au pays des Hommes intègres à relever les énormes défis, notamment ceux liés à l’éducation où des milliers d’écoliers ont vu leur cursus scolaire s’interrompre du fait des exactions terroristes. « La CEDEAO est sensible aux situations des pays victimes du terrorisme. Et nous n’avons aucun doute que cette somme sera utilisée à bon escient », a soutenu Tiéna Coulibaly. Le secrétaire général du ministère en charge des affaires étrangères, Saïdou Zongo, saluant à sa juste valeur l’initiative de la CEDEAO, a indiqué qu’elle vient en appui à la stratégie nationale de l’éducation en situation d’urgence, mise en place par le gouvernement afin de permettre aux élèves des zones impactées par le terrorisme de toujours avoir accès à l’éducation. « Cette somme sera utilisée pour soutenir les efforts des autorités pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de génération sacrifiée, que les élèves parviennent toujours à suivre les cours malgré le contexte d’insécurité», a rassuré Saïdou Zongo. Il a saisi l’occasion pour traduire la reconnaissance du Burkina Faso à l’organisation ouest- africaine pour son accompagnement permanent depuis les événements successifs dans le pays.

Soumaïla BONKOUNGOU