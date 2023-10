Soutien aux enfants défavorisés Boost Faso offre des kits scolaires complets à 350 élèves

L’organisation Boost Faso a organisé une remise de don de kit scolaire le samedi 7 octobre 2023 à Ouagadougou au profit de 350 élèves en situation difficile notamment les orphelins des FDS, l’orphelinat Sainte-Thérèse de Loumbila et de l’orphelinat de Ampo

D’une valeur d’un million de FCFA, Boost Faso a offert des kits scolaires complets à environ 350 élèves défavorisés. Les bénéficiaires sont des orphelins des FDS, des pensionnaires de l’orphelinat Sainte-Thérèse de Loumbila et ceux de Ampo à Ouagadougou. Ce don est le résultat de l’opération Volontaires pour l’accès à l’éducation (VAE) lancée le 06 septembre par ladite organisation dans le but de venir en aide aux enfants démunis. Les orphelins des FDS ont reçu 150 kits scolaires, 100 pour l’orphelinat d’Ampo et 100 autres pour l’orphelinat de Loumbila.

Les kits répondent aux besoins des élèves car constitués sur la base des listes de fournitures scolaires du CP1 à la 3e.

« En contribuant à l’éducation des enfants démunis nous limitons les risques qu’ils s’adonnent à des maux sociaux tels que le banditisme, la délinquance, le terrorisme et contribuons également à former les futurs acteurs du développement de notre pays », a indiqué le président de Boost Faso, Oumar Dicko. Pour lui, nous devons de soutenir les enfants des vaillants soldats tombés au front pour nous et pour notre pays. « Même hors du front nous pouvons apporter notre contribution pour la paix, la sécurité et le développement socio-économique du Burkina Faso, car nous le savons tous l’éducation est la base de toute société », a-t-il conclu.

BS