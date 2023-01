Soutien des ONG au Burkina: près de 180 milliards injectés en 2021

Le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG) a animé, le mercredi 18 janvier 2023, à Ouagadougou, une conférence de presse sur la contribution des Organisations non gouvernementales (ONG), des Associations de développement (AD) et fondations au développement du Burkina Faso.

Le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG) a investi, à travers les ONG, les Associations de développement (AD) et les fondations, 179,61 milliards F CFA en 2021 pour contribuer au développement du Burkina Faso. C’est l’information principale donnée aux journalistes au cours d’une conférence de presse animée par le SPONG, le mercredi 18 janvier 2023, à Ouagadougou.

Selon le coordonnateur national de la faitière, Sylvestre Tiemtoré, les contributions financières des ONG/AD-Fondations dans la mise en œuvre des politiques publiques sont globalement appréciables. « Elles ont contribué au profit de tous les secteurs socio-économiques de développement dans la majeure partie du territoire », a-t-il laissé entendre. Selon lui, en 2021, malgré la persistance de la crise sécuritaire, la faitière des ONG a pu investir 179,61 milliards F CFA contre 161,78 milliards F CFA en 2020, soit une augmentation d’environ 18 milliards F CFA.

« Ces investissement pour un montant total de 12,63 milliards F CFA ont permis de réaliser plusieurs infrastructures destinées aux personnes déplacées internes et vulnérables », a expliqué, M. Tiemtoré. A l’en croire, en tant que partenaire privilégié de l’Etat dans la lutte contre la pauvreté, la structure a apporté une contribution considérable dans l’action humanitaire. Le SPONG rencontre-t-il des difficultés dans la mise en œuvre de ses activités ? D’après M. Tiemtoré, il s’agit de l’insécurité persistante avec des difficultés d’accès à certaines zones d’intervention, l’instabilité politique et institutionnelle, notamment les coups d’Etat des 24 janvier et 30 septembre 2022.

A la question des journalistes sur la provenance des financements mobilisés par les ONG/AD-Fondations, le coordonnateur national du SPONG a répondu qu’ils proviennent de plusieurs sources allant des ressources propres aux ressources externes. En ce qui concerne les actions de contribution du SPONG à la réussite de la Transition, M. Tiemtoré a souligné que les membres de la faitière travaillent notamment sur les questions de sécurité alimentaire, d’accès aux services sociaux de base, de promotion du dialogue multi-acteurs, de distribution des vivres, etc.

Le SPONG, à travers la promotion de la culture, de la participation citoyenne et de la redevabilité, fédère et coordonne la participation des ONG/AD et fondations au développement du Burkina Faso. Il compte actuellement 259 membres.

Estelle KONKOBO

Hermann PIMA (Stagiaires)