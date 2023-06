Station spatiale internationale : les astronautes saoudiens sont de retour au royaume

Les premiers astronautes féminins et masculins saoudiens qui étaient à la station spatiale internationale courant 2e trimestre de l’année sont de retour au Royaume d’Arabie saoudite, 16 juin 2023, a annoncé l’agence de presse saoudienne.

Les astronautes saoudiens Rayana Bernawi, Ali Al-Qarni, Mariam Fardous et Ali Al-Ghamdi sont arrivés à Riyad hier vendredi après la mission scientifique réussie qu’ils ont menée à la Station spatiale internationale(ISS). Ils ont été reçu à leur arrivée à l’aéroport international Roi Khaled, par le président du conseil d’administration de l’Agence spatiale saoudienne (ASS), Abdullah Al-Swaha , le chef d’état-major général, le lieutenant-général Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili, le président de la cité Roi Abdulaziz pour la science et la technologie, Dr. Munir bin Mahmoud Al-Desouki et le PDG de l’hôpital spécialisé Roi Faysal Majid Al-Fayyadh.

L’ASS a affirmé que les principales réalisations et contributions de la mission spatiale saoudienne sont une source de fierté pour la nation, grâce au soutien de Son Altesse Royale le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, prince héritier, Premier ministre et président du Conseil supérieur de l’Espace.

Les astronautes saoudiens Rayana Bernawi et Ali Al-Qarni sont revenus sur Terre le 31 mai depuis l’ISS, où ils ont mené 14 expériences de recherche sur la microgravité, dont trois étaient des expériences de cerf-volant avec 12 000 élèves en 47 endroits à travers le Royaume.

En rappel, c’est en fevrier dernier que le Royaume a annoncé, l’envoi de ses premiers astronautes féminins et masculins à la station spatiale internationale. Et l’objectif est de permettre d’activer les innovations scientifiques ; d’accroitre la capacité de mener des recherches ; de développer le capital humain et surtout de renforcer la position du Royaume dans l’espace et l’explorer.

Source : SPA