Structures éducatives : le recensement avec géo-référencement lancé

Le Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et la promotion des langues nationales (MENAPLN) a lancé officiellement, le mardi 11 avril 2023, à l’école Kamsaoghin ‘’B’’ de Ouagadougou, le recensement avec géo-référencement des structures éducatives.

«Recenser et géo-référencer l’ensemble des structures éducatives », tel est l’objectif du Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et la promotion des langues nationales (MENAPLN) à travers cette phase-terrain du Recensement des structures éducatives (RSE) qui se déroule du 11 avril au 10 mai 2023 dans les treize régions du Burkina Faso.

En effet, pour le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, ce recensement qui se fera via une application mobile vise à mettre en place une banque de données statistiques fiables au profit des acteurs et partenaires de l’éducation pour une meilleure gestion du système éducatif. Ce recensement, a-t-il indiqué, est essentiel et conditionne la réussite du reste du processus.

le Directeur général des études et des statistiques sectorielles (DGESS) du ministère en charge de l’éducation nationale, Olivier Bagré, le département a une bonne culture statistique. « Nous produisons chaque année des annuaires statistiques, des tableaux de bord qui sont appréciés par tous les utilisateurs. Mais nous avons le souci de couvrir l’ensemble des structures éducatives sous la charge du MENAPLN », a-t-il souligné.

L’un des objectifs de ce recensement, a-t-il poursuivi, est de s’assurer que la direction a ses bases de données ainsi que l’ensemble des structures éducatives publiques et privées de tous les ordres d’enseignement. M. Bagré a ajouté que ce recensement vise à améliorer la planification, notamment la micro-planification pour l’implantation des structures éducatives, de nouvelles structures à créer.

Un recensement en période d’insécurité Le directeur général des études et des statistiques sectorielles, a par ailleurs révélé que ce recensement est un long processus qui se concrétise aujourd’hui. Il a déclaré que la direction a bénéficié de l’accompagnement de la banque mondiale à travers le Projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest (PHASAO).

« Nous sommes conscients du contexte sécuritaire, mais nous sommes en train de développer des stratégies pour mener le recensement là où cela est possible et de le différer en espérant une amélioration de cette situation sécuritaire sur le terrain », a-t-il noté. Il a de ce fait précisé que la direction dispose de la cartographie des zones inaccessibles qui pourront être couvertes plus tard quand la situation va s’améliorer.

Selon le DGESS, les données issues du RSE vont par ailleurs permettre au MENAPLN de disposer de données fiables pour ses besoins de planification, de pilotage et de gestion de l’éducation. Il va permettre également aux parents d’élèves et aux élèves d’avoir accès librement à un répertoire exhaustif des structures éducatives afin de mieux faire leurs choix. Quant aux partenaires techniques et financiers, aux organisations non gouvernementales et aux associations de développement intervenant dans l’éducation, ce recensement les permettra de mieux peaufiner leurs interventions au bénéfice de la population.

Ce recensement avec géo-référencement des structures éducatives concerne essentiellement les structures éducation préscolaires, les établissements d’enseignements primaires, les structures d’enseignement général et celles de formation technique et professionnelle du post-primaire et secondaire. Les centres d’alphabétisation et d’éducation non-formelle construits sont aussi visés.

De façon pratique, l’opération de collecte des données se fera exclusivement sur des smartphones. Des agents recenseurs s’entretiendront directement avec les premiers responsables des établissements scolaires ou toute autre personne capable de donner des informations fiables sur la structure éducative. Aussi, des données sur l’identification des structures éducatives, les effectifs des élèves et du personnel seront collectés etc. 81 agents recenseurs, 21contrôleurs et deux superviseurs vont contribuer à mettre en œuvre le RSE. 2500 structures scolaires sont concernées par le recensement.

Wamini Micheline OUEDRAOGO