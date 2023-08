Taxes sur l’enlèvement des agrégats : la commune de Bobo-Dioulasso vérifie l’effectivité des paiements

La commune de Bobo-Dioulasso a effectué une sortie, jeudi 10 août 2023 sur le site de la carrière de sable de Borodougou, à la sortie Est de la ville, pour vérifier l’effectivité du paiement des taxes sur l’enlèvement des agrégats.

Depuis 2015, la commune de Bobo-Dioulasso a pris des délibérations (ensuite modifiées) pour instituer des taxes sur l’enlèvement des agrégats. Jusqu’à présent, a regretté le Secrétaire général (SG) de la commune, Narcisse Wibgha, la collectivité n’arrive pas à percevoir ces taxes. Après plusieurs rencontres, un consensus a été trouvé et il a été convenu du jeudi 10 août 2023, pour le début effectif de ce recouvrement.

Afin de vérifier l’effectivité du paiement de ces taxes, une équipe de la délégation spéciale communale, avec en à tête le président, Adama Bidiga, s’est déportée sur le site de la carrière de sable de Borodougou, jeudi 10 août 2023. A son arrivée, il a constaté des attroupements de conducteurs de camions-bennes aux abords de la carrière. Il s’agit visiblement de résistances à l’entrée en vigueur du paiement des taxes.

Quelques-uns s’exécutent néanmoins, moyennant un reçu de paiement et poursuivent sereinement leur activité. Pour les récalcitrants par contre, il y a deux choix non négociables, selon la commune : soit ils paient les taxes, soit ils retournent bredouille du site. Les services de recouvrement appuyés par la Police municipale, veille au strict respect de la mesure.

A en croire le SG de la commune, les contrevenants s’exposent au retrait de leurs cartes grises et à une procédure pénale, s’il s’agit d’une incitation à ne pas payer la taxe. Le Directeur des recettes et de la régie financière de la commune, Salam Dem, a expliqué que pour le paiement, les camions-bennes sont réparties en trois catégories. La 1re regroupe les camions dont la capacité est inférieure 8 m3, la 2e, ceux de 8 à 12 m3 et la 3e, ceux de plus de 12 m3.

La 1re catégorie paie, par jour, 3 000 FCFA pour l’enlèvement du sable et 1 000 F pour les autres agrégats tels le gravier et la terre. La 2e catégorie s’acquitte respectivement de 5 000 et 2 000 F contre 6 000 et 3 000 F pour la 3e catégorie. Les exploitants des sites déboursent 20 000 F CFA par jour. Pour le président des propriétaires de bennes dans les Hauts-Bassins, Seydou Kassamba, ces résistances sont passagères. « Tout démarrage d’un processus connait des difficultés qu’on arrive à surmonter au fur et à mesure », a-t-il affirmé.

Alpha Sékou BARRY

Awa SIDIBE (Stagiaire)