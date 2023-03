Prix AFIDEP : Afsétou Sawadogo des Editions Sidwaya lauréate

Afsétou Sawadogo est lauréate du prix d’excellence des médias des technologies émergentes de la santé 2022, dans la catégorie presse en ligne (sidwaya.info), avec son œuvre intitulée : Mortalité infantile : IeDa : « Le génie guérisseur au Burkina Faso ».

L’annonce des lauréats a été faite par l’Institut africain pour les politiques de développement (AFIDEP), le jeudi 9 mars 2023, lors d’une cérémonie virtuelle au Kenya en Nairobi.

L’occasion a été donnée pour la directrice des politiques publiques et de l’application des connaissances et chef du bureau du Kenya /AFIDEP, Dr Rose Oronje, de lancer le prix 2023, qui concerne les œuvres de novembre 2022 à octobre 2023, dans les catégories radio, télévision, presse écrite et en ligne.

Wamini Micheline OUEDRAOGO