Tenkodogo : trois enfants retrouvés morts dans un garage

Trois enfants, âgés de 6, 4 et 3 ans, ont été retrouvés morts, coincés à l’intérieur d’un véhicule au sein d’un garage, a constaté Kantigui, le lundi 5 juin 2023, dans la ville de Tenkodogo. La veille, un communiqué avait été diffusé sur les antennes d’une radio de la place afin de les retrouver. Mais hélas !

Aussitôt informés, le représentant du parquet près le Tribunal de grande instance de Tenkodogo et les forces de l’ordre se sont déployés sur le lieu du drame pour faire les constatations d’usage et procéder certainement à l’ouverture d’une enquête. Kantigui appelle les parents à être plus vigilants sur les enfants pendant ces vacances ponctuées d’oisiveté et de distraction.

Balé: à quelques jours de son mariage, elle meurt foudroyée

C’est avec tristesse que Kantigui a appris qu’une jeune fille de moins de 20 ans dont le mariage était prévu le 8 juin, a trouvé la mort dans la soirée du dimanche 4 juin 2023, à cause de la foudre qui a également ôté la vie à un jeune homme et blessé une troisième personne dans le village de Ouahabou. Il a été souligné à Kantigui que les deux victimes sont un jeune homme et une jeune fille de moins de 20 ans. Le blessé a été évacué d’urgence au Centre médical de Boromo.

Les sources de Kantigui ont ajouté que les faits se sont produits dans des quartiers différents du village mais au même moment. Face à ces drames qui surviennent pendant les saisons pluvieuses, Kantigui invite les populations à prendre les précautions nécessaires pour se protéger.

Boromo : des boulangeries insalubres

De passage à Boromo la semaine dernière, Kantigui a remarqué que certaines boulangeries de cette ville accordent peu d’intérêt à l’hygiène au sein de leurs unités de production. De ce que Kantigui a pu constater dans ces boulangeries, l’intérieur des compartiments de stockage de la matière de production, la salle de mélange de la farine, celle du four, l’espace de stockage du pain jusqu’aux allées sont pour la plupart très crasseux.

Kantigui s’est rendu à l’évidence que la luisance des façades de ces boulangeries cache des intérieurs rebutants qui peuvent enlever toute envie de consommer du pain. Au regard de cette réalité, Kantigui invite les autorités compétentes à y jeter un coup d’œil afin de prendre les mesures qui s’imposent.

