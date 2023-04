Terrorisme au Burkina Faso : Dr Sidi Barry propose des pistes de solution dans sa thèse de doctorat

L’étudiant en Sociologie, Sidi Barry a présenté ses travaux de thèse de doctorat unique en Sociologie, hier mercredi 26 avril 2023, à l’Université Joseph Ki Zerbo (UJKZ). Les travaux ont porté sur le thème : « Crise sécuritaire au Burkina Faso : Analyse des déterminants, défis et perspectives dans la province du Soum ».

La crise est née parce que la société était divisée, et également était confrontée à des problèmes d’ordre économiques, sociologiques culturels et religieux, a-t-il indiqué le Dr Barry.

Le renforcement de la collaboration entre populations et forces de défense et de sécurité ainsi que l’initiation d’un dialogue avec les « insurgés » qui sont pour la plupart « des enfants du terroir ». Il a aussi proposé que les actions d’information et de communication sur la paix soient privilégiées. Ces actions devront faire partie d’une approche holistique basée à la fois sur les facteurs sociaux, religieux, économiques et militaires, selon le Dr Sidi Barry.

Sidwaya.info