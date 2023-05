Timbre fiscal de 200 F CFA : de nouvelles coupures bientôt en circulation

Dans un communiqué de la Direction générale des impôts (DGI) que Kantigui a pu consulter, il est indiqué qu’il sera mis en circulation, à compter du 25 mai 2023, un nouveau timbre fiscal d’une valeur de 200 F CFA. En parcourant l’intégralité du texte, Kantigui a appris que le timbre de 200 F CFA en cours de circulation actuellement ne sera plus valable à compter du jeudi 1er juin 2023. Et, précise le communiqué, le nouveau timbre sera disponible à Ouagadougou et progressivement dans les autres localités du pays. Kantigui espère que l’arrivée de ces nouvelles coupures réduira l’insuffisance de timbres de 200 F CFA observée actuellement.

Solenzo : vente illicite de parcelles

De passage à Solenzo cette semaine, Kantigui a été témoin d’une scène insolite. En effet, des démarcheurs de vente de parcelles se sont retrouvés dans la cour d’un habitant de la localité, pour vendre la cour, sans autre forme de procès. S’étant rendu compte que la parcelle est habitée, ils ont simplement renoncé à leur projet. Selon une source de Kantigui qui a, elle aussi, été victime de cette pratique, il ressort que depuis le lotissement de 2005/2006, une liste d’attributaires devrait être publiée pour les parcelles bornées. Mais jusque-là, a regretté la source, aucun maire n’a attribué une parcelle. Pire, a poursuivi l’interlocuteur de Kantigui, des démarcheurs ont la carte du lotissement et vendent ces parcelles de façon illicite. D’aucuns les soupçonneraient d’être de connivence avec des agents de certains services publics qui sont au parfum des plans cadastraux depuis Bobo-Dioulasso. Kantigui appelle donc les autorités compétentes à jeter un coup d’œil sur ce lotissement vieux de près de 20 ans.

Rubrique « Chronique » de Sidwaya : Clément Zongo plagié

Kantigui a constaté, il y a quelque temps de cela, que l’une des Chroniques du quotidien Sidwaya, écrite par Clément Zongo, a été plagiée par un comédien de renom d’un pays voisin. Cette chronique, publiée dans le n° 8336 du vendredi 3 au dimanche 5 février 2017 du journal et intitulée « Notre école ne fait plus école », a été reprise par ce comédien oralement et diffusée sur les réseaux sociaux. Kantigui qui a pu suivre la vidéo en question est resté pantois face à cet acte. Dans la mesure où la chronique relève d’une production intellectuelle, Kantigui déplore l’attitude de ce comédien, pourtant apprécié pour son art dans ses différentes prestations. Il convient ici d’inviter les auteurs et producteurs au respect des œuvres de leurs collègues. Car, l’inspiration ne saurait se prêter.

