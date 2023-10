TIR 2023 : Sidwaya passe le trophée à l’Audiovisuelle privée

L’édition 2023 du Tournoi inter rédaction (TIR) a été remportée, vendredi 6 octobre 2023 à Ouagadougou, par l’équipe de la presse audiovisuelle privée qui s’est imposée en finale devant celle des Editions Sidwaya, tenantes du titre.

L’équipe des Editions Sidwaya ne conservera pas son titre au palmarès du Tournoi inter rédaction (TIR). La faute à un pénalty concédé à quatre minutes de la fin dans une finale qui l’a opposée à la formation de la presse audiovisuelle privée. Yssouf Gnanda ne tremble pas et marque le but qui scelle le sort du match aux dépens des hommes du coach Achille Ouédraogo.

Le capitaine Ousmane Traoré et ses camarades étaient pourtant bien revenus au score grâce à Abdoul Razack Compaoré (11e) après un but matinal de l’attaquant de la presse audiovisuelle privée Yssouf Gnanda (4e minute).

Vainqueurs de l’édition 2022, les Editions Sidwaya ont été contraintes de céder le trophée du TIR 2023 malgré le parcours remarquable de ses représentants dans la compétition. En effet, en phase éliminatoires, Sidwaya a disposé de l’équipe de Bobo-Dioulasso par le score 2 buts à 1. Peu de temps avant, la presse audiovisuelle privée prenait le dessus sur la Team RTB par 2 buts à 0.

Pour avoir mieux résisté à la machine du technicien Achille Ouédraogo, les joueurs de Sya sont repêchés en tant que meilleurs perdants de la phase éliminatoires pour les demi-finales. Mais le sort, cruel qu’il a été, a remis le capitaine Ali Traoré et ses coéquipiers sur la route de leur bourreau de la demi-finale. Cette fois-ci, l’équipe de la Maison commune qui est montée en puissance a été sans pitié pour les visiteurs venus de Bobo-Dioulasso. Le score est lourd : 5 buts à 2. Dans l’autre demi-finale la presse écrite privée exemptée au tour précédent a eu du mal à bien entrer dans la compétition.

Les protégés du coach Firmin Ouattara font les frais de leurs adversaires, de l’audiovisuelle privée, battus par un but à 2. Avec ses huit buts marqués, l’équipe de Sidwaya meilleure attaque de la compétition et son capitaine Ousmane Traoré, comme en 2022, s’adjuge le trophée de meilleur buteur doté de la somme de 50 000 FCFA grâce à ses quatre réalisations.

Pour le président du comité d’organisation Sékou Diarra l’événement a été un succès. « Maintenir et réussir le TIR c’est notre manière de lutter, de résister dans le contexte actuel. Et quand on voit la mobilisation et la cohésion qui ont prévalu nous ne pouvons qu’être satisfaits », a-t-il confié. L’édition 2023 a connu la présence du ministre en charge de la communication et celle du président de la Fédération burkinabè de football.

Voro KORAHIRE