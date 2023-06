Transition au Burkina Faso : les populations de Gon-Boussougou affirment leur soutien

Les filles et fils de la commune rurale de Gon-Boussougou, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Manga, dans la région du Centre-Sud et des villages voisins, ont organisé une marche-meeting de soutien à la Transition, le samedi 17 juin 2023.

Des Burkinabè conti-nuent d’expri-mer leur fierté et leur reconnaissance à la Transition au Burkina Faso. En effet, après des localités qui ont assuré leur soutien au régime politique actuel dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’Etat et président de la Transition, c’était au tour de Gon-Boussougou, commune rurale située à une quarantaine de kilomètres (km) de la ville de Manga, dans la région du Centre-Sud, d’en faire autant. En effet, dans cette bourgade peuplée de milliers d’âmes vivant principalement de l’agriculture et de l’élevage, accompagnée de ressortissants d’autres localités voisines, le samedi 17 juin 2023, des filles et fils ont organisé une marche-meeting pour la circonstance. Ils ont battu le pavé, à l’intérieur de la commune, pour remettre leur message à la délégation spéciale. Durant leur périple, au milieu de « youyous » et d’acrobates de motos, a-t-on pu lire : « Nous ne voulons que IB Traoré », « Le peuple est avec le capitaine IB », « Respectez le choix de la jeunesse », « Vive IB », « Le capitaine IB Traoré ou rien », « La CEDEAO, nous avons besoin d’armes, pas de calendriers », etc.

« La patrie ou la mort nous vaincrons »

Pour « La Patrie ou la mort », les manifestants, scandant à répétition le nom du chef de la Transition, ont soutenu qu’ils vaincront. Dans sa marche, la couturière Hogla Maré n’a pu contenir ses émotions de joie. Elle a confié qu’elle participe à l’évènement pour reconnaître la bravoure et l’intégrité du chef de l’Etat dans la lutte contre le terrorisme. Le citoyen Adama Gouem a, pour sa part, salué les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et l’ensemble des Burkinabè pour les efforts consentis dans la lutte contre l’hydre terroriste. Après l’étape de la mairie qui a été perturbée par une « révolte » d’abeilles dérangées dans leur nid, les organisateurs de la manifestation ont poursuivi leur mobilisation jusqu’au point de départ. Le responsable de l’organisation de la marche-meeting, Tidiane Maré, a fait savoir que la sortie des habitants de Gon-Boussougou et environs se veut un langage de soutien indéfectible à toutes les actions posées par la Transition dans le dessein de contenir les attaques terroristes. A ce propos, il a traduit l’adhésion de la population de Gon-Boussougou, à l’actionnariat populaire lancé par le président de la Transition. « Notre seul souhait est que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso pour le développement », a laissé entendre Tidiane Maré. Quant au secrétaire à l’organisation, Adama Goungounga, il a fait comprendre que cette attitude des « Gon-Boussougoulais » montre leur attachement aux idéaux de la Transition. « Par cette marche-meeting, le peuple de Gon-Boussougou démontre également son appui aux FDS et VDP engagés pour le retour de la quiétude d’antan », a-t-il martelé. Les leaders coutumiers, par la voie de Naaba Kiiba, représentant le chef de Gon-Boussougou, ont réaffirmé leur soutien à la Transition. La marche-meeting a été ponctuée par la perturbation temporaire du trafic, notamment, le transport de sable par les camions et la prise en charge, au Centre de santé de Gon-Boussougou, des blessés à la suite de piqûres d’abeilles.

Boukary BONKOUNGOU